"A mí me preocupa cómo se utiliza la corrupción", se estrena 'Honor', serie grabada en Sevilla y Cádiz

Honor llega este domingo con sus dos primeros capítulos a Atresplayer. Con ocho entregas producidas por Portocabo, es la adaptación de la serie israelí Kvodo y a su vez de la estadounidense Your Honor, con Bryan Cranston.

La versión española se ambienta entre Sevilla y Cádiz con el argentino Darío Grandinetti (Hierro) como el juez Martín Romero, que debe decidir entre asumir la justicia para su hijo por el homicidio en un accidente del que se da a la fuga u ocultar el delito. La víctima es además el hijo de un mafioso. Paco Márquez, María Morales, Mercedes León, José Luis García-Perez, Mara Guil, Emilio Palacios completan el reparto.

Darío Grandinetti habla sobre esta serie.

-¿Había estado en Andalucía grabando anteriormente?

-Yo no había vuelto a trabajar en Cádiz desde hace más de 30 años, cuando acudí al Festival de Teatro Iberoamericano, allá por 1988. Pero sí conozco toda la zona, porque suelo veranear por la playa de Zahora.

-¿Cómo se integra el paisaje en Honor?

-La grabamos el verano del año pasado. Sevilla y Cádiz ayudan a contar la historia porque son ciudades manejables, de universos pequeños y es más creíble lo que suceden. Son personajes que se debaten en la honorabilidad.

-Dentro de las tramas del juez Martín Romero ¿qué late tras lo que sucede en la serie?

-Es una serie que habla de la incertidumbre, el dolor, el temor. La ilegalidad en general. Es una historia que atraviesa un montón de cosas. Cuando decides romper la baraja entras en un tobogán hacia los infiernos. En lo moral y en el comportamiento. Habla de la relación de juez y de su entorno con los seres queridos. Con las personajes que lo respetan o que le temen. Ellos creen que el magistrado es alguien muy honorable y respetable. Y él también se convierte tanto en víctima como en verdugo.

-¿Un padre, una madre, son capaces de todo por sus hijos?

-Sí, si eres padre, madre, hermano eres capaz de todo por los tuyos. Uno ve cosas que ocurren en las noticias: asesinatos, violaciones, accidente. Y siempre me pregunto, qué haría yo en ese caso. Es la pregunta que hace la serie.

-La ficción no está lejos de la realidad...

-Es lo habitual. No es muy extraño ver comportamientos cuestionables en personas que le teníamos todo el respeto, le confiábamos todo el honor...

-¿Sufrió en Argentina decisiones cuestionables de las autoridades?

-No hablar bien de algunas administraciones me trajo más de un problema en Argentina. Lo que más me sorprende son los responsables de decisiones duras con recetas de ajustes, como los neoliberales, que después echan la culpa a los otros.

-El cohecho es una muestra visible de corrupción.

-A mi me preocupa cómo se utiliza la corrupción. El asunto preocupante es que se quiera señalar la corrupción en exclusiva a una ideología, cuando la derecha asocia a la izquierda como única responsable de la corrupción.

La serie Honor llega ahora a Atresplayer y en esta temporada también se verá en el prime time de Antena 3. La cadena propone "un thriller emocional, criminal y jurídico que abordará el dilema moral de un reputado juez que tendrá que decidir qué está dispuesto a hacer por salvar a su hijo tras protagonizar un atropello mortal que le puede arruinar la vida".

Honor’ está dirigida por Luis Prieto y Chiqui Carabante. Onil Ganguly es el director de producción, mientras que María Rodrigo es la encargada de casting.

La producción grababa el pasado año contó con la colaboración de los Ayuntamientos de Sevilla y Cádiz y las Film Commision de ambas ciudades.

¿De qué va la serie 'Honor'?

