La 'kiss cam' que ha destapado la infidelidad de dos poderosos directivos en EEUU, el 'Coldplay Gate'

Un concierto de Coldplay ha terminado en un próximo divorcio que se presiente que dará mucho que hablar. De hecho se ha convertido en el principal tema de conversación en EEUU y es un asunto viral en todo el mundo aunque hasta ahora apenas nadie conocia sus protagonistas.

Durante el mencionado recital de Coldplay en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, este miércoles 16 de julio la "kiss cam" captaba a una pareja abrazada que terminó abochornando a ambos y haciendo testigo a todos los presentes de lo que era una infidelidad por parte de dos directivos.

La kiss cam es una tradición en eventos deportivos y conciertos, que se pone en marcha durante los intermedios y que muestra a parejas en la pantalla gigante para animarlas así a besarse ante todos. En este caso, ambos escurrieron para no ser vistos cuando ya miles de cámaras les habían enfocado al salir en el cristal gigante.

Es lo que se ha llamado el "ColdplayGate". La cámara, al azar, preveía captar a una pareja romántica. Pero no estaban ni prometidos ni casados. Ambos tenían su matrimonio, parejas que se han zanjado con escándalo.

La kiss cam enfocaba a Andy Byron, CEO de una empresa tecnológica, Astronomer, dedicada al big data y la inteligencia artificial, con un valor de 1.000 millones de dólares. En su regazo, abrazada, estaba Kristin Cabot, su jefa de recursos humanos. Mostraban una complicidad que excedía la relación profesional y ambos se separaron al segundo de ser captados, pero ya los había visto todo el mundo. Literalmente ya los ha visto el mundo entero,

El video compartido en redes fue grabado por una asistente al concierto, Byron rodeaba con sus brazos a Cabot. Al percatarse de que estaban en la pantalla gitante ambos reaccionaron con evidente incomodidad: Byron se agachó para salir del encuadre, mientras Cabot se cubrió el rostro y dio la espalda a la cámara.

Para colmo la jugada fue comentada po el líder de Coldplay, Chris Martin: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos", mientras jaleaba el estadio a carcajadas.

Pocas horas después del recital en las redes ya se sabía y comentaba todo. El CEO y su ejecutiva de Astronomer estaban en la diana y son los personajes más perseguidos en EEUU. El vídeo se disparaba en millones de vistas. Byron y Cabot están desaparecidos pero ya la esposa del directivo, Megan Kerrigan, ha eliminado su apellido de casada en Facebook. No le hacen falta más evidencias de la infidelidad para presentar una demanda de divorcio. Y de paso, la gira Music of the Spheres de Coldplay ha adquirido una notoriedad mayor, más allá de la música.