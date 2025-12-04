Lucía Caraballo, la entrañable actriz de 'Animal', y su nuevo proyecto

El Equipo de Ficción Sonora de RNE ha iniciado las grabaciones de la entrega El país de la pizarra, obra de Ana María Matute, con la actriz Lucía Caraballo como protagonista. La emisora rinde homenaje asía la escritora en el centenario de su nacimiento con una nueva producción dirigida por Benigno Moreno y realizada por Mayca Aguilera.

Considerada una de las grandes autoras del siglo XX, Ana María Matute (1925-2014) recibió galardones como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (1984), el Premio Nacional de las Letras Españolas (2007) o el Premio Cervantes (2010). En 1996 se convirtió en la tercera mujer miembro de la Real Academia Española, ocupando el sillón K.

Escrita en el año 1957, El país de la pizarra transmite dos mensajes esenciales: la búsqueda de un mundo mejor y la inocencia infantil como reflejo de la realidad frente a la hipocresía adulta.

Para Lucía Caraballo, esta es su cuarta ficción sonora. En esta ocasión interpreta a la narradora que cuenta la historia de la princesa de Cora-Cora. “Una palabra clave para describir este cuento es amistad. El oyente se quedará con todo un mundo mágico lleno de metáforas”, ha señalado la actriz.

La adaptación, con la participación de diez intérpretes, ofrece mensajes tanto para niños como para adultos. “Cada uno tiene que escoger su camino y comprender que lo importante es escuchar al otro”, ha explicado Benigno Moreno.

En El país de la pizarra, el oyente descubrirá aventuras con espías, hadas, mariquitas mágicas y un mundo de números y letras enfrentados en una gran batalla.

Esta ficción radiofónica se estrenará el sábado 20 de diciembre, emitiéndose a las 12.30 horas en El Ojo Crítico, con Ángeles Caso, en Radio Nacional y estará disponible bajo demanda en RNE Audio.