Luto en Canal Sur: fallece el presentador Eduardo Bandera

El comunicador malagueño Eduardo Bandera ha fallecido este sábado a los 54 años víctima de un infarto. Sólo apenas un día antes, en la noche del jueves, había actuado en un acto en la localidad gaditana de Chipiona junto al dúo Las Carlotas. Anoche compartía en Twitter lo que estaba viendo en su casa en televisión, el programa La Sexta Columna. La noticia de la muerte de Eduardo Bandera, muy querido en el ámbito televisivo en Andalucía, y especialmente en Málaga, ha causado consternación tanto en sus compañeros de Canal Sur, habitual de los matinales producidos desde Málaga para la cadena autonómica andaluza, como de emisoras locales como 101 TV. Una tarde de Bandera fue alguno de sus contenidos encabezados por él, además de ser conductor de espacios de entretenimiento en Canal Sur.

Eduardo Bandera en su programa de TV local de Málaga 'Una tarde de Bandera', con Pablo Blanes

Mira la vida fue especialmente el magacín donde más destacó, donde estuvo más de un lustro, y cuando el matinal de Canal Sur competía de lleno en audiencia con las cadenas nacionales en esa franja para el público andaluz. Su faceta de cantante era un plus y apareció en espacios como Se llama copla. Compartió plató con figuras como María Teresa Camos, Juan y Medio, Eva González o Mariló Maldonado y era el respaldo de Carmen Janeiro en su incursión como presentadora con los vídeos de Loco mundo loco. Condujo especiales del 28-F, Nochevieja y Nochebuena en Canal Sur, dando paso a lo más granado del panorama musical y de la comedia y se recuerdan sus apariciones con su paisano Chiquito de la Calzada.

Su rol, siempre sonriente y observador, estaba de lado del buen humor y la proximidad hacia la audiencia. Su pelo cano era su seña identidad y tenía en sus redes este vídeo de recopilación de apariciones.

Eduardo Bandera será enterrado este domingo en su localidad natal, Casarabonela. En su tuit fijado aparece este frase: "Echar la vista atrás es bueno a veces, para darte cuenta de que estás en tu mejor momento, después de todo lo vivido y aprendido, en lo profesional y en lo personal. En TV he hecho casi de todo, y lo que me queda, Canal Sur". Hacía tiempo que no aparecía en la cadena andaluza, la que fue su casa durante años.