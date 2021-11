La madre del novio de Rocío Wanninkhof asegura que King no actuó solo

Charo Trujillo es la madre del novio de Rocío Wanninkhof y este martes ha estado haciendo unas duras declaraciones para el programa vespertino, Sálvame. Durante la entrevista que realiza el reportero, Trujillo, no duda en responder a todas las preguntas sin ningún tipo de filtro.

Asegura que Rocío no era tan "feliz" como su madre ha pintado, de hecho no duda en cargar contra Alicia Horno, madre de Rocío Wanninkhof. "Esa no se acuerda del último beso que le dio a la hija". No han sido las únicas declaraciones que ha dado Trujillo frente a la cámara.

Charo Trujillo ha querido dejar claro que Rocío “no era feliz” y añade: “No era tan querida en su casa como hablaban y eso es verdad, no digo que no la quisiera como hija pero el ojo derecho no”. También pide a Alicia Hornos que diga "la verdad" por su hija: “Yo, para mí, no digo que King sea cómplice o no, que la haya matado o no, pero que King no está solo y la persona que hay, porque saben que ha habido más personas, la cárcel no la ha pisado, por su hija que diga la verdad”.

Uno de los temas que le duelen a Charo Trujillo son las declaraciones que hizo en su día la madre de Rocío Wanninkhof sobre su hijo. “Que Rocío le tenía miedo, que no había dejado a mi hijo porque era muy celoso… Entonces, esas declaraciones tan falsas y tan inhumanas ¿Cómo habla de esas declaraciones conociéndonos?”, se pregunta.

Trujillo asegura tener datos acerca de la joven asesinada que su madre no sabría hasta ahora como que: “La madre no sabe que estaba buscando un apartamento con mi hijo. Unos días antes se hizo la prueba de maternidad porque se creía que estaba embarazada, esto no lo sabe la madre"