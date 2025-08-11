Mega estrena la nueva temporada de ‘El Chiringuito de Jugones’ sin Josep Pedrerol

Josep Pedrerol lo tiene todo preparado para una nueva temporada de ‘El Chringuito de Jugones’ en Mega.

El Chiringuito de Jugones, el programa estrella de la noche deportiva y que emite Mega, vuelve para reencontrarse con su numerosa audiencia. El regreso del espacio deportivo de referencia en la televisión tendrá lugar este lunes 11 de agosto, a partir de las 00:00 horas, para ofrecer la cobertura más completa de toda la temporada futbolística 2025/2026, que se presenta como una de las más emocionantes de los últimos tiempos.

Una temporada más, los espectadores de El Chiringuito de Jugones, dirigido por Josep Pedrerol, que regresará en los próximos días, estarán informados cada día de toda la actualidad deportiva nacional e internacional. El programa también se podrá seguir fuera de España en Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

El Chiringuito de Jugones vuelve este lunes para ofrecer la última hora del mercado de fichajes y los movimientos de las plantillas de cada equipo, así como una detallada atención a la pretemporada de los equipos españoles. También analizará en profundidad el espectacular partido de la Supercopa de Europa que disputarán PSG y Chelsea el miércoles 13 de agosto, en el estadio Friuli de Udine (Italia), así como el nuevo curso liguero que comienza el próximo viernes 15 de agosto con el encuentro Girona-Rayo Vallecano.

Como cada temporada, el espacio que dirige y presenta Josep Pedrerol, contará con colaboradores en directo desde los estadios donde haya partido y las reacciones de protagonistas tras cada jornada liguera. El espacio volverá a arrancar a las 23:45 horas, con el habitual avance en La Cuenta Atrás.

En la nueva temporada, los espectadores del programa podrán seguir todas las novedades, exclusivas, análisis detallados, debates sobre decisiones arbitrales, ruedas de prensa y las voces de los protagonistas, todo ello comentado y analizado por el mejor equipo de colaboradores, que ofrecerán una visión completa desde todos los ángulos.

En su versión digital, donde también consigue récords de seguidores en las redes sociales, el programa continuará con El Chiringuito Inside en YouTube, Meta, Kick y Twitch, plataforma esta última donde seguirá ofreciendo la emisión de especiales y su programación.

El Chiringuito de Jugones es el programa de mayor éxito de la televisión temática y la tertulia deportiva líder una temporada más, promediando un 4% de cuota de pantalla.