El método infalible para espantar las moscas de una mesa según una creadora de TikTok

Comer al aire libre es todo un desafío para tener los platos libres de insectos y especialmente de las moscas que se posan sobre los alimentos. Es lo habitual, para desesperación de los comensales cuando además las moscas se convierten en pegajosas.

La creadora de contenidos Mónica Aliaga, con el perfil @eyzulay, ha brindado un consejo de lo más sorprendente para tener alejados a los dípteros de la comida. Es cuestión de probarlo porque a ella en el vídeo le ha dado buen resultado.

Mientras departía de un almuerzo en una terraza, con pescados y marisos que atraen a los bichos voladores, Eyzulay ha tomado un folio y se ha puesto a escribir de forma continuada el número "68", una página repleta con una veintena de números plasmados.

Tras colocar la hoja en el centro de la mesa las moscas, por ensalmo, dejan de merodear por la vajilla. Los dibujos parecen aparentar una red de telaraña y los insectos escapan, según interpreta Mónica, entre risas de su compañera de mesa, asombrada por el efecto. Una forma eficaz y limpia de quitarse intrusos en la comida en caso de que funcione, porque habrá que probarlo en casa. "Es muy terrible pero funciona" asegura. A los locales que exponen pescado le puede venir bien el truco.

Este es el vídeo: