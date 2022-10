Los momentazos de Jesús Quintero y Lola Flores en televisión

Muere una leyenda del periodismo. Este pasado lunes 3 de octubre, ha fallecido un referente del periodismo español y un gran presentador de televisión: Jesús Quintero, conocido también como el Loco de la Colina (nombre que se le dio por presentar dicho programa de televisión). Este icónico personaje ha tenido una trayectoria que ha dejado huella en la historia del periodismo España.

La gran mayoría de las entrevistas que realizó Jesús Quintero fueron a artistas y personajes públicos de gran nombre como pueden ser Lola Flores, Diego Maradona, Risitas, Joaquín Sabina, Paco de Lucía, etc. En estas entrevistas estas personas hablaron desde la más profunda sinceridad, pues una de las virtudes del difunto periodista, según la opinión pública, era sacar la verdad de las personas sin maquillar, sin tapujos y utilizando un recurso que creaba una atmósfera de misterio en las entrevistas: el silencio. Fue con este recurso con el que el periodista reinventó la manera de hacer entrevistas, convirtiendo las pausas y las miradas entre preguntas en su estilo personal.

Aquí vamos a ver algunas de los momentos más representativos en dichas entrevistas a diferentes figuras públicas, empezando con la actriz, bailaora y cantante española, Lola Flores o la Faraona.

Esta entrevista en el programa de televisión el perro verde en 1988, fue una de las más polémicas y vanguardistas que realizó el periodista, ya que en ella, Lola Flores habla de temas que eran considerados tabú en ese momento, como las drogas o el defraude a Hacienda (que le pedía a la actriz casi 100 millones de pesetas).

Lola Flores hablaba sin rodeos y desde la sinceridad sobre su vida y las distintas disputas alrededor de ella, pero aun así se consideraba una mujer fuerte, luchadora, amiga de sus amigos y madre de sus hijos: "tengo más fuerza que Chernobyl", manifestaba la cantante.

A la vez que polémica fue una conversación honesta, en la cual la bailaora quería transmitir "salud y libertad". Hablaba sobre la etnia gitana con orgullo, una raza que ha estado siempre en minoría y perseguida y que ella presumía con orgullo, pues es con la que se crió desde pequeña: "Yo soy gitana de adentro", decía.

El tema más controversial de esta entrevista fue el de las drogas y lo enlazaba con la juventud, poniéndose de ejemplo a sí misma. Ella defendía que la juventud hacía cosas y tomaba decisiones que no tenían por qué dictar cómo iba a ser el resto de sus vidas: "Se puede hacer de todo en esta vida: te da una rayita un día y no pasa nada, te fumas un porro y no pasa nada, te puedes emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada...", "yo he probado la cocaína, y los porros por risa", así hablaba abiertamente la cantante sobre las drogas, añadiendo que "todo se puede hacer en esta vida, con método".

Esta puede ser una de las entrevistas más destacadas de Jesús Quintero en cuanto a cultura musical: la entrevista a Paco de Lucía, el guitarrista español considerado el mejor guitarrista de flamenco de toda la historia. Esta es un entrevista que derrocha arte flamenco. Como decía el guitarrista: "el flamenco es muy fácil de entender en cuanto hayas nacido dentro de él y lo hayas mamado" aseguraba el artista, que creía firmemente que este arte era algo que uno llevaba dentro de sí mismo: "no tiene nada que ver con los miles de ensayos que han escrito los flamencólogos. Es mucho más fácil: es como respirar".

Otra entrevista que tiene un toque más cómico, fue a Juan Joya Borja, más conocido como el Risitas, actor y humorista español.

También entrevistó a la leyenda argentina del fútbol, Diego Maradona, donde el periodista fue capaz de mostrar a este personaje como alguien corriente, sacando su lado más humano, y no la figura del futbolista polémico a la que todo el mundo estaba acostumbrado.

En definitiva, Jesús Quintero ha tenido momentazos que son indudablemente rememorables en la televisión española y su manera innovadora de trabajar ha servido como referente para muchos periodistas del hoy.