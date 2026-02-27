Muere la primera estrella infantil de las series de TV tras una vida de abusos y adicciones

Fue la primera niña actriz que la televisión convirtió en estrella. La actriz estadounidense Lauren Chapin fallecía el pasado martes a los 80 años aunque llevaba décadas que no aparecía en el medio donde fue un ídolo para los primeros espectadores. Para lo que vieron y vivieron la era dorada de la sitcoms Chapin fue el rostro de la inocencia a finales de los años 50 y primeros 60 gracias a su papel como Kathy 'Kitten' Anderson en la telecomedia Father Knows Best, que en España se convirtió en Papá lo sabe todo y se emitió durante distintos años a la hora de la sobremesa.

Casi tres decenios antes de que Bill Cosby culminara el concepto de telecomedia, derrumbándose con los años tras ser desenmascarado el actor y productor, esta fue la primera serie "de familia" que dio la vuelta al mundo. Si Los Simpson lo predicen todo, Papá lo sabe todo predijo a Homer en el espejo esperpéntico. Durante seis temporadas, entre 1954 y 1960 Lauren Chapin encarnó a la hija menor de una familia que definía el sueño americano: peripecias que siempre se resolvían en el entorno de un hogar estable, feliz y bajo la guía de un padre ejemplar interpretado por Robert Young. Los Simpson terminó siendo todo eso al revés pero con el mensaje esencial de que la familia unida, con humor, lo salva todo.

Sin embargo, detrás de la imagen de esa actriz precoz de 9 años que acudía a clases del mimo Marcel Marceau para sacar rédito a su vis cómica, se escondía un trasfondo trágico que la entonces joven no dudaría en denunciar años más tarde. Chapin reveló haber sufrido abusos durante su infancia, una sombra que empañó su paso por Columbia Pictures. Al terminar la serie en 1960, la transición a la vida adulta fue un calvario: lse enfrentó a graves problemas de adicción a las drogas, múltiples divorcios e incluso acabó en la cárcel por consumo de estupefacientes. Su historia se convirtió en uno de los ejemplos más crudos de los riesgos que enfrentaban los niños prodigio de aquella época al apagarse los focos.

Con los años Chapin logró reconducir su vida y se convirtió en una voz crítica de los métodos de trabajo en los estudios aunque se tardó tiempo en atender las demandas y cuidados de los niños en los rodajes.

Sus hermanos Billy y Michael también fueron niños actores y el paso de Lauren por la serie Papá lo sabe todo marcó el resto de su vida. Si la familia perfecta servía de refugio a lo espectadores cada semana, sus jóvenes protagonistas luchaban por encontrar su propio lugar en un mundo real más implacable de lo que parecía ser entre el atrezzo hogareño.