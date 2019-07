–¿Cómo está viviendo la emisión, por fin de su serie, que hoy cierra su primera parte?

–Estoy muy contenta, como los niños chicos cuando vienen los Reyes Magos. Ha sido un rodaje duro, no es una comedia al uso. Va más allá del plató. Se tocan muchos géneros y hemos puesto toda la voluntad y la ilusión posibles. Yo me quedo con las risas pero espero que los espectadores perciban el trabajo duro que hay detrás.

–¿En qué momento llegó a su vida Señoras del (h)AMPA?

–La serie no llegó a mí, yo la busqué. Carlos del Hoyo, uno de los creadores de la serie, me enseñó material y yo me volví loca. Fui yo la que llamé a la productora Mandarina y pedí una reunión. He hecho todo lo posible por sacar la serie adelante. Es mi proyecto más personal hasta el momento.

–Entonces, ¿se ha encargado usted de crear a Mayte?

–Sin duda es un personaje hecho a medida. Tiene mucho de madres. La madre de Carlos se llama Mayte. La idea de hacer una serie sobre mamás vino entre otras cosas porque en una de las reuniones yo abrí el maletero del coche y estaba lleno de cosas de mis hijos. Con Mayte he trabajado mucho el tono, la comedia, la naturalidad. Pero en especial lo que quiero transmitir con ella es que las mujeres podemos con todo.

–Época de feminismo y una serie protagonizada por cuatro mujeres ¿con qué intención?

–Con la de demostrar que la amistad, la complicidad y la cooperación entre mujeres existen ya sean de otros lugares, se dediquen a otras profesiones... Con la serie queremos demostrar que las mujeres juntas somos muy poderosas. La maternidad pone muchas trabas y somos heroínas. Yo en el proceso he pensado mucho en nuestras madres y en cómo luchaban cada día una batalla y nos sacaban adelante.

–¿Qué papel terminan teniendo los hombres en esta ficción?

–Secundario. Los hombres están presentes, pero en este caso quedan en un segundo plano. Ha llegado el momento de contar las versiones femeninas de las cosas. La cámara se queda con las mujeres.

–Hacía algunos años que no hacía una serie de televisión, ¿tenía ganas?

–Yo soy una superviviente. El trabajo que llega lo disfruto. Esta serie ha llegado en el momento adecuado. Rodar una serie requiere mucha implicación porque cuando estás grabando televisión apenas te puedes dedicar a otra cosas. Y por esta serie vale la pena el esfuerzo. Además yo soy muy disfrutona con mi trabajo.

–Antes de que se estrenara Mediaset ya anunció que la renovaba por una segunda temporada...

–Sí, empezamos a rodarla el 2 de septiembre. Desde Mediaset han sido muy valientes. Pero yo soy de las que tengo claro que necesitamos el respaldo del público, porque las series se hacen para ellos y eso es lo importante a la hora de pensar en la nueva temporada.

–¿En verano podrá tomarse unos días de descanso?

–Estreno la próxima película de Santiago Segura pero agosto este año es para mí. El año pasado me quedé sin vacaciones, fui feliz por ello, pero este año las necesito tanto física como mentalmente y espero desconectar.