"El mundo entero se repartió el pastel del Mundial 2022"

Seguirá cada día con Más vale tarde porque este Scoop que se estrena esta noche tras El intermedio en La Sexta es un especial que abre un formato que irá programándose según demande la actualidad. Mamen Mendizábal abre etapa investigando sobre las condiciones en que se adjudicó el Mundial de fútbol de 2022 en Catar.

-¿Necesitaba un programa distinto al de la actualidad diaria?

-Es compatible con Más vale tarde. Me gusta compaginar ambos tiempos, el de la urgencia de la actualidad y éste de Scoop a fuego lento. Es un formato de La Caña Brothers y estamos grabando las siguientes entregas. No es semanal, el siguiente será septiembre e irá pegado a acontecimientos relevantes.

-Comienzan con Catar 2022 ¿Llegará a celebrarse ese Mundial de fútbol?

-Veremos si se celebra. No sacamos conclusiones sobre si se va a celebrar pero sí analizamos sobre cómo se designó la sede. Catar es un país sin tradición futbolística, sin estadios, con un verano donde se sufren 55 grados. No tenía absolutamente nada. Y de pronto le das un mundial a un país que le quita la celebración a Estados Unidos, a países europeos de tradición. Y la FIFA se da cuenta después de que hay que celebrar el torneo en invierno, alterando las ligas de todos los países...

-¿Con quiénes han hablado?

-Con los periodistas franceses que investigaron esta exclusiva, con el director de comité de evaluación de las candidaturasque nos reconoció que no había motivos para dar el Mundial a Catar; hablamos con el presidente del comité de ética de la FIFA sobre la investigación o con con la con la garganta profunda: la mujer que vio cómo se pagaba medio millón de euros a la confederación africana para que cambiaran de voto...

-Todo ésto ha sido una gran merendola...

-Es la frase exacta. Aquí todo el mundo se ha llevado un trozo del pastel. Con Sarkozy y Platini que son los que comienzan a convencer al resto. España se lleva una parte del pastel con empresas constructoras trabajando allí. El mundo entero se repartió ese pastel.

-¿Prevalecerá el dinero o el sentido común?

-La FIFA apuesta por el dinero. La única razón por la que no podría celebrarse en Catar sería por razones geopolíticas. Catar es un país aislado cuando se vendió con que iba a ser una cita que iba a unir al mundo árabe. Ese argumento no se sostiene. Catar está bloqueado y para llega allí no puedes sobrevolar el espacio aéreo de los vecinos. Si no se celebra no es por la FIFA sino por cuestión políticas y bélicas. Con la acusación de los vecinos por colaborar con el terrorismo.

-¿Usted estuvo en Catar y sufrió los 55 grados?

-El invierno en Catar es como el verano español. No quiero ni imaginarme qué puede ser en verano. Se ha urbanizado por completo un país en el desierto que tiene la extensión de la provincia de Murcia. Se le ha dado la excusa para construir sin límites, con miles de trabajadores en condiciones lamentables.

-¿Cuál será el siguiente Scoop?

-Es español. Lo investigan tres periodistas españoles. En una pequeña isla donde consiguieron destapar una exclusiva que da la vuelta al mundo. Ahí ponemos la marca España.

-¿Y cómo se afronta un 'scoop'?

-Se consigue con mucha discreción, con mucho trabajo perseverante, fuera del calor de los focos. Sin buscar protagonismos. Atando todos los cabos porque en el momento en que saques una información así se te va a echar encima todo el mundo. Lo único que te defiende es el trabajo bien hecho. Hay que tener los documentos, los testimonios. Esta profesión está llena de gente muy valiosa. Debes creerte que el periodismo es un contrapoder, un mecanismo democrático para que no haya excesos. Con obsesión por destapar la verdad.

-No todas las empresas estarían en condiciones de algo así.

-Lo que es evidente es que sin un jefe que no apueste por tu trabajo es imposible. Necesitamos jefes que apuesten por la defensa de la libertad, con un periodismo que nos convierta en una democracia mejor. En La Sexta somos capaces de defender un periodismo libre porque tenemos jefes que nos apoyan. Sin algo así el periodismo se muere.