Ya es Navidad: Cristina Pedroche da detalles sobre su vestido de Nochevieja

Zapeando, en La Sexta, se ha hecho eco del 'teaser' con el que Mariah Carey anuncia que su villancico célebre, All I want for Christmas is you, "está en el aire". Cada año se adelantan más los preparativos navideños, como muestran los estantes de turrones y panettones de los supermercados, pero es verdad que en cuanto nos descuidemos aparece por alguna parte la machacona canción de Carey. Parece sonar a lo lejos, como suena en el vídeo entre sorprendidos estadounidenses que creen escucharlo cuando está en el jardin.

Las vísperas navideñas son cada vez más anchas y hay que hacerlo todo con tiempo suficiente, como sucede con el vestido de las campanadas de Cristina Pedroche en Antena 3, modelo con el que cada año se genera expectación. Gracias a la vallecana esta cita con la Puerta del Sol se ha convertido en la más vista cada 31 de diciembre desde hace dos temporadas.

Pedroche ha reconocido en este miércoles que van con retraso en la confección del modelo. Josie, que fichó por Mediaset, es su persona de confianza para este empeño con el que la esposa del chef Dabiz Muñoz se luce con las campanadas.

La presentadora ha dejado caer demasiados detalles a estas alturas y se ha hecho querer en Zapeando para que cuente aún más. Por lo pronto para recibir 2025 no será un solo modelo, sino varios, ha insinuado la contertulia. Ya están elegidos los colores y está trazada la idea. Tal vez por eso se han confiado en esta coasión. Ella está preocupada porque "no le han tomado aún las medidas", un requisito que necesita la reunión de todo el equipo y saber exactamente cómo será ese modelo de Nochevieja llamado a ser el más buscado por los espectadores en este próximo 31 de diciembre.