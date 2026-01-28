Netflix anuncia una serie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo

Flores y una foto de Marta del Castillo recuerda a la joven coincidiendo con el 16 aniversario de su desaparición y asesinato

Netflix ha informado este miércoles que próximamente comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción basada en el caso de Marta del Castillo, aunque todavía no cuenta con título ni fecha de estreno.

Según el comunicado de la plataforma, el proyecto tiene el respaldo de la familia de Marta del Castillo y será producido por Bambú Producciones, conocidos por 'El caso Asunta' y 'El caso Alcasser', en colaboración con La Claqueta PC.

El anuncio se produce poco después de que el Gobierno avanzara una reforma del derecho al honor y la intimidad personal, destinada a proteger mejor a los menores y a regular los 'true crimes', especialmente cuando la persona responsable del daño o la muerte puede obtener beneficio económico o notoriedad a partir de ello.