Netflix arrasa con "Adolescencia", aclamada como "perfección televisiva"

La serie británica "Adolescencia" de Netflix se ha convertido en el contenido más visto de la plataforma a nivel mundial desde su estreno el pasado 13 de marzo. Esta producción de cuatro episodios está recibiendo elogios sin precedentes tanto de la crítica especializada como del público general, siendo calificada como "lo más cercano a la perfección televisiva en décadas".

El impacto ha trascendido fronteras, sumando admiradores de la talla del director estadounidense Paul Feig, conocido por "Mad Men", quien aseguró que el primer episodio constituye "una de las mejores horas de televisión que he visto", o el presentador británico Jeremy Clarkson, que la calificó de "magistral".

La trama de "Adolescencia" gira en torno a las consecuencias del apuñalamiento de una adolescente, con un chico de 13 años como principal sospechoso. El debutante Owen Cooper interpreta a Jamie, el joven detenido, mientras que Stephen Graham da vida a su padre. Durante cuatro capítulos, la historia profundiza en el impacto corrosivo que tienen las redes sociales y los influencers misóginos en la formación de los adolescentes actuales.

Inspiración en casos reales

Graham, uno de los creadores de la serie, explicó en el programa The One Show de la BBC que la inspiración surgió tras conocer dos casos separados de menores que apuñalaron fatalmente a niñas. "Me pregunté qué estaría pasando en una sociedad donde este tipo de cosas se están volviendo algo habitual", confesó. "No podía entenderlo. Así que quise echar un vistazo y tratar de arrojar luz sobre este asunto en particular".

Jack Thorne, coautor de la serie, afirmó que buscaban "mirar a los ojos de la ira masculina". Según explicó, el protagonista ha sido "adoctrinado por voces" como la de Andrew Tate, el polémico influencer autodeclarado misógino, "y voces mucho más peligrosas que la de Andrew Tate".

Por su parte, la actriz Erin Doherty, quien interpreta a una psicóloga infantil en la producción, destacó la relevancia actual de los temas tratados: "Esta serie tiene la valentía de ir desgranando las capas y decir: 'Hablemos de esto, porque todavía estamos lidiando con ello hoy día. Siguen apareciendo estos problemas en las noticias". Doherty añadió que la serie permite "que padres, tías, tíos e incluso amigos participen en la conversación".

Innovación técnica: un solo plano por episodio

Uno de los aspectos más destacados de "Adolescencia" es su arriesgada apuesta técnica: cada episodio está rodado en una única toma ininterrumpida. Netflix asegura que se hicieron múltiples grabaciones. "Inicialmente, estaba previsto rodar cada episodio 10 veces (una vez por la mañana y otra por la tarde durante cinco días), pero en realidad hubo que cortar algunos intentos y volver a empezar, por lo que algunos episodios tuvieron más de 10 tomas". Salvo en el primer capítulo, se escogieron grabaciones del quinto día. Así, en el episodio 1 podemos ver la toma 2, rodada el primer día; y para los episodios 2, 3 y 4, se decantaron por las tomas 13, 11 y 16, respectivamente. Todas ellas, rodadas el último día de grabación.

Cultivo de las nuevas generaciones

Si hay una razón por la que Adolescencia debería ser una serie imprescindible para padres e hijos, no es por su estilo, sino por el mensaje que transmite. No porque situaciones tan extremas sean habituales en todas las familias, sino por las profundas reflexiones que deja a lo largo de sus cuatro episodios.

A lo largo de su trama, la serie explora la mentalidad de las generaciones Z y Alfa, descifrando y explicando códigos de comunicación propios que los adultos suelen tener dificultades para comprender. Expone términos y comportamientos que caracterizan a los adolescentes actuales, quienes han crecido en la era de Internet y las redes sociales, y que pueden generar consecuencias inesperadas.

Desde la perspectiva de los adultos responsables de su educación, tanto en el hogar como en la escuela, "Adolescencia" refleja el entorno en el que crecen las nuevas generaciones. En casa, con dinámicas familiares que muchas veces se repiten de forma inconsciente, y en los centros educativos, donde los roles adoptados en esta etapa formativa dejan una huella significativa. Asimismo, la serie enfatiza el impacto de las redes sociales, mostrando cómo pueden convertirse en un espacio propicio para el acoso escolar cuando los menores acceden a ellas sin supervisión ni control.