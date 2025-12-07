Netflix ha comprado Warner, con HBO, ¿Qué puede pasar a partir de ahora?

Ha sido la mayor operación financiera en el panorama del entretenimiento global en la presente etapa imperial de las plataformas de streaming. Netflix ha originado un seísmo de primera magnitud tras firmar un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares (casi 71.000 millones de euros). Excluyendo la deuda de la compañía adquirida, el montante suma 72.000 millones de dólares en patrimonio neto. La transacción, aprobada unánimemente por los consejos de ambas compañías, ha causado un inicial descenso en la cotización de Netflix. La operación se cerrará en el plazo de año y medioa con la separación de Discovery Global.

La compra de la histórica Warner por Netflix, y con ella los contenidos de la plataforma HBO Max, supone que Juego de Tronos o las sagas de Harry Potter y El Señor de los Anillos pasarían a formar parte de la plataforma nativa de streaming, el nuevo gran gigante audiovisual que pega todo un estirón con la compra.

La primera preocupación que late en el sector es el cierre del sello de HBO y de su forma de desarrolla su negocio de series; la segunda, la estrategia en la explotación cinematográfica de la compañía fusionada ya que Warner supone el 25% de la taquilla en EEUU; la tercera, los miles de puestos de trabajo que pueden desaparecer (20.000 solo en el entorno de Hollywood). Se teme que Netflix, tendente por el algoritmo en su desarrollo de contenidos más que por el carácter libre de los creadores, limite los talentos en series y películas de la próxima década.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix y alma de la creación de este fenómeno industrial, ha asegurado que esta adquisición les permitirá “hacerlo aún mejor”. Han surgido voces de protesta, como la de Jane Fonda, al considerar que la compradora está llamada a canibalizar su compra y desvirtuar su patrimonio de clásicos y proyectos recientes.

Las consecuencias de la llamada “megafusión”, con HBO integrada en Netflix, supondría un dominio del 45% dentro del mercado de streaming. El catálgado de Warner supone la suma de más 100.000 horas de contenido a la ya plataforma líder, que elimina de su competencia directa a una pionera de la televisión de pago como HBO.

Desde EEUU se observa que la adquisición no es solo un matrimonio de catálogos enormes de contenido. Es la concentración de poderío que reconfigura el panorama de Hollywood. Netflix hereda una deuda de 40.000 millones de dólares de Warner Discover y un movimiento anual de 5.000 millones de dólares en taquilla y sucripciones. Este panorama, con despidos tras la fusión, se acompaña con el incierto panorama audiovisual con la IA que conlleva la reducción de equipos en los estudios.

Desde Europa se contempla que la fusión viene a amenazar la producción local,.