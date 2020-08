‘Patria’ acapara la atención de la nueva temporada

El coronavirus dio al traste con la producción de series entre marzo y mayo. Al parón de la industria televisiva, que obligó a muchas empresas a adherirse a los ERTE y a poner en marcha en tiempo récord nuevos protocolos de rodaje, se sumó una caída estrepitosa de la publicidad. Pese al consumo histórico, las cadenas de televisión se vieron obligadas a echar el freno y dosificar con esmero sus estrenos.

'Patria' llega cuatro meses tarde por la pandemia

Proyectos previstos para el segundo trimestre fueron trasladados al arranque de temporada, que da el pistoletazo de salida en septiembre. Patria, la adaptación televisiva del libro homónimo de Fernando Aramburu, fue una de las ficciones damnificadas. La serie creada por Aitor Gabilondo (Vivir sin permiso) llega a HBO España cuatro meses después de lo previsto (27), convertida en uno de los productos que ha generado mayor expectación.

No será el único estreno de la plataforma de WarnerMedia. El experimento de trasladar el teatro a un nuevo formato de ficción audiovisual, Escenario 0, sube el telón el día 13, al igual que la serie de monólogos Las élites de la costa con Bette Midler a la cabeza. El debut del multipremiado cineasta Luca Guadagnino en el streaming con We Are Who We Are será el 15, junto a lo nuevo de Jude Law y Naomi Harris, El tercer día.

Netflix con Hilary Swank y Sarah Paulson

Netflix también comienza el curso con algunas de sus mejores bazas para este peculiar 2020. Es el caso de Away (4), una hazaña espacial protagonizada por la oscarizada Hilary Swank, y Ratched (18), el nuevo drama de Ryan Murphy tras la decepcionante Hollywood. Ocho días antes, el gigante televisivo estadounidense sumará a su catálogo teen musical Julie and the Phantoms, adaptación del éxito brasileño Julie y los fantasmas.

Además, ofrece el desenlace de la controvertida Baby (16), un fenómeno en Italia cuyo retrato real de la prostitución juvenil ha generado mucha polémica. También estarán disponibles las tres temporadas de Borgen (1), el drama danés firmado por Adam Prince, y la noruega El joven Wallander (3).

La segunda de 'The Boys', en Amazon Prime Video

La segunda temporada de The Boys es la gran apuesta de Amazon Prime Video para el final del trimestre estival. La adaptación del cómic de superhéroes regresa el 4 con los tres primeros episodios. Por otra parte, la plataforma de Jeff Bezos incorporará las seis entregas de alabada The Americans, siete de un clásico juvenil, Buffy, cazavampiros (1), Bones (15) y Vamos Juan (29).

Disney+, el mes de 'Mulán'

El estreno (previo pago de 21,99 euros) de la película Mulán (4) centra el cupo de incorporaciones a la oferta de Disney+. En el apartado de ficción, el día 18 serán tres las novedades con la documental Becoming, la tercera y última de la argentina Violeta y lo nuevo de la infantil Soy Luna.

El adiós a 'SKAM' y la miniserie del año, 'Quiz'

Movistar+, por su parte, deleitará a los miles de fans con el desenlace de la adaptación de la noruega SKAM (3). Veinticuatro horas después será el turno de lo último de Emily Watson, Apple Tree Yard, miniserie que hará su puesta de largo en #0. A.P. Bio presenta doble temporada en Movistar Series con un doble episodio (10).

Una semana después, Alex Rider, la saga juvenil escrita por Anthony Horowitz con el joven Otto Farrant en el papel del espía adolescente. La guinda, Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario? (28), sobre la historia real de Charles Ingram, acusado de hacer trampas en el mítico concurso.

Lo último de Ridley Scott, 'Raised by Wolves, en TNT

Además, COSMO estrena en exclusiva la segunda temporada de Flack (10), la comedia negra de Anna Paquin. TNT contraataca el mismo día con lo último de Ridley Scott, Raised by Wolves. ANX programa DOC (15), producción basada sobre las vivencias reales de un médico que pierde la memoria. También incorpora la octava de Candice Renoir (2) y la cuarta de Turno de noche (22). Por último, Comedy Central emitirá el éxitos de TV3, Bienvenidos a la familia (22).