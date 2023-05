Lo que piensa Piqué de la cancelación de ‘Sálvame’

Gerard Piqué ha cargado con dureza contra Sálvame sin importarle que su competición, la Kings League, se emita en abierto a través de uno de los canales de Mediaset, Cuatro. Tan solo unos días después de hacerse oficial el acuerdo para la retransmisión de la Kings League y la Queens League, el dueño de Kosmos no se ha mordido la lengua para rajar del magacín rosa que presenta Jorge Javier Vázquez.

PIQUÉ a favor de que hayan quitado @salvameoficial de Mediaset y esté la Kings League 😳 #AfterKings1 pic.twitter.com/d14ls09cv1 — Kings League Clips (@KLClips) May 8, 2023

Los comentarios de Piqué han salido a la palestra en el programa After Kings junto a varios de sus compañeros. En una charla distendida e informal ha salido el tema de Sálvame a colación del reciente acuerdo que ha firmado la empresa Kosmos con Mediaset.

Piqué ha respondido a las preguntas de los presidentes sobre si tenía alguna relación el final de Sálvame con el contrato firmado para la emisión de la Kings League. “No era por contrato que impuse que se acabara Sálvame. Que se haya acabado no me parece mal. ¿Qué que me ha hecho? No me llevo mal, pero es indecente lo que hacen en ese programa, es todo mentira. Es mejor que se acabe. Para la sociedad es mejor que se acabe. Punto”, ha señalado.

Aunque el exfutbolista ha indicado que no le han hecho nada y que no se lleva mal con Sálvame, de sus palabras queda claro que se la tenía guardada. Cabe recordar que el final de su relación con Shakira y el incipiente romance con Clara Chía ha sido uno de los temas estrellas de Sálvame en los últimos tiempos, colocando al presidente de la Kings League en el centro de la diana.