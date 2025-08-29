La playa gaditana donde Sandra Golpe ha terminado de cargar las pilas para regresar este lunes

La periodista Sandra Golpe ha disfrutado de la recta final de sus vacaciones en su tierra natal, cerca de su familia, antes de incorporarse a la redacción de Antena 3, donde el lunes retomará la dirección y conducción del informativo de sobremesa. Este noticiario es líder de su franja desde hace más de seis años y Golpe es un referente en la televisión actual. Tras mes y medio de descanso, los equipos de los espacios diarios ya están en faena preparando esta vuelta al curso de trabajo y el lunes 1 de septiembre reaparecen todos los presentadores diarios y buena parte de la parrilla de actualidad, entre matinales, espacios de tarde y contenidos como El Hormiguero.

Sandra Golpe ha compartido en redes estas semanas de descanso. Una larga escapada por atardeceres playeros que ha vivido en compañía de su hijo y de su marido. Además de estar por lugares idílicos de la costa italiana, la periodista de San Fernando ha disfrutado en barco de las calas de Menorca, como fue relatando con efusividad.

Sin embargo los días de vacaciones más sentidos para ella han sido en la costa de Cádiz. Donde ha terminado de cargar las pilas, como ha expresado a sus seguidores. "Caminar junto al mar es la mejor forma de parar, respirar y recargar energía. A veces, lo único que necesitamos es volver a lo simple: la arena, las olas y un poco de calma", ha reseñado.

Sandra Golpe ha compartido un paseo por la extensa playa de El Palmar, entre Conil de la Frontera y Vejer, un destino cada vez más demandado pero donde hay aún extensión de orilla suficiente para no sentir masificaciones. La familia de la periodista reside en Puerto Real así que sus últimos días de descanso los ha aprovechado para estar cerca de sus seres queridos y disfrutar de restaurantes y terrazas además de estos paseos playeros.