El premio Nobel que es antepasado de la fallecida actriz Verónica Echegui

La actriz madrileña Verónica Echegui fallecía este domingo a los 43 años. Nominada con el Goya no solo como actriz, tras su debut como protagonista en 2006 con Yo soy la Juani, de Bigas Luna, recibió este galardón como directora de un cortometraje, Tótem loba, en 2022. La reconocida intérprete tenía una trayectoria curtida y de calidad tanto en el cine como en la pantalla de casa, protagonizando series y apariciones episódicas. Su última ficción, estrenada este año, ha sido con el nombre de A muerte, serie de comedia de Atresplayer dirigida por Dani de la Orden. Joan Amargós es el compañero principal de reparto de Echegui como Raúl, quien tras su diagnóstico de cáncer de corazón, se reencuentra con una amiga de la infancia, Marta, espíritu libre y que está embarazada. Ambos afrontan así una nueva etapa en la vida aunque no quieren comprometerse.

Echegui destacó (qué triste utilizar así el verbo) tanto en la comedia, por su indudable vis cómica, como en sus papeles dramáticos, impregnando así de humanidad a sus personajes, con la naturalidad que hacía gala. La malograda actriz está vinculada de forma direcata a uno de los premios Nobel españoles. Al primer escritor de nuestro país que fue galardonado por la academia sueca, José Echegaray y Eizaguirre (1832-1916), dramaturgo, matemático e ingeniero que fue ministro de Hacienda en varias ocasiones y director del Banco de España, como testimonió el billete de 1.000 pesetas emitido en los años 70.

El billete con la efigie de José Echegaray

El autor de El gran Galeoto y El loco Dios, era tatarabuelo paterno de Verónica Echegui, descendiente directa de su apellido, Fernández de Echegaray. En su DNI aparece así, Verónica Fernández de Echegaray pero para aparecer en los escenarios teatrales, donde se gestó su vocación, optó por el escueto Verónica Echegui, variante así de su apellido vasco.

La serie de comedia Paco y Veva, protagonizada por Hugo Silva y Elena Ballesteros, que tuvo una irregular trayectoria en las noches de La 1 de 2004 , fue su priera incursión en el prime time y estuvo en 18 entregas de esta ficción en la que sus actores cantaban entre las situaciones cotidianas de sus historias de barrio.

En 2014 tuvo un papel episódico en Cuéntame cómo pasó junto a Ricardo Gómez, un Carlos Alcántara ya adulto en la prolongada ficción de TVE. Su aparición en un capítulo bastaba para que Verónica dejara huella, como sucedió en 2018 con Paquita Salas y el monólogo reivindicativo de su personaje.

También intervino en otras series como Apaches, que no tuvo fortuna en las noches de Antena 3, entre sus apariciones televisivas donde sobresalió como protagonista en Los pacientes del doctor García, para TVE, estrenada en 2023, con la adaptación de la novela de Almudena Grandes y que no contó con el respaldo de la audiencia.

Su conexión con el público quedó patente en personajes como en la película musical Explota Explota, homenaje a Rafaella Carrá, de Nacho Álvarez, junto a Ingrid García-Jonsson.