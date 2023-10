La primera entrevista de David Valldeperas tras el abrupto final de ‘Sálvame’

El final de Sálvame supuso el comienzo de una nueva era en Mediaset. El grupo audiovisual, que poco a poco fue vetando a rostros conocidos que desfilaban por el plató del magacín, cerró el telón del programa que había ocupado durante 14 años las tardes de Telecinco. En aquel momento los responsables del programa se enteraron la notica por una filtración de El País. Unos meses después, David Valldeperas, exdirector de Sálvame, ha roto su silencio en el pódcast Querido hater de Malbert.

Valldeperas ha asegurado que los responsables de Mediaset llevaban un tiempo queriendo darle un giro a Sálvame. Su objetivo era ofrecer un formato más descafeinado de lo habitual. “Mi tarea es dar lo mejor para que la gente se quede enganchada al sofá, se divierta y se olvide de todo. Y si para eso hay gente que tiene que llorar, se llora. Había un interés por desprestigiar el programa. Porque si te quieres cargar un formato tan longevo y de los más vistos, lo tienes que justificar de alguna manera. Había que erradicar, hacía tiempo que querían un Sálvame más light”, ha señalado.

El final de Sálvame les pilló por sorpresa y asegura que nunca hubieran cambiado su forma de hacer el programa. “El final fue horroroso. Un golpe de estado que ejecutaron. Lo hicieron por detrás. La única explicación que se nos dio fue que había un cambio en la línea editorial, que no encajábamos, y que se acabó. No querían un programa incómodo ni gamberro. Modificar el tono del programa era imposible porque tendría que ser de otra manera y con otra gente”, ha contado.

El realizador ha recordado cómo se enteró del final del programa. En un primer momento pensó que se trataba de una fake news. “Era un viernes, a las siete yo me iba y al salir me envía la redacción la noticia que había salido, con fecha y todo. Y pensé que era una fake news, pero tenía demasiados detalles y al leer el texto envié un mensaje a los productores. Fue una falta de respeto al programa entero y a todo el mundo. Cuando decides dar un giro, se reúne a las personas y se les cuenta el futuro que esperas de eso, pero hacerlo por detrás, no nos lo merecíamos. Me sentó fatal”, ha asegurado.

En la entrevista también ha abordado cómo es a día de hoy su relación con Paz Padilla, a la que no deja en buen lugar. “No tengo ningún tipo de relación con Paz ni la quiero tener. Pasó algo. Tras su salida del programa, hubo un episodio que a mí me desencantó. Ella cree que soy parte de sus enemigos. Con Paz Padilla se me rompió el humor. Yo me creía su cariño y me he dado cuenta de que era un cariño por interés. Lo que quería era tener un aliado en la dirección. Ella dejó de pasárselo bien en Sálvame desde hacía mucho tiempo. Ya estaba harta, no se implicaba”, ha detallado.