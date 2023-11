‘La casa de mis sueños’, el programa de los gemelos Scott, demandado por la reforma de una cocina

En las reformas no siempre se logran los resultados esperados. El programa La casa de mis sueños, en su versión estadounidense Property Brothers, ha socorrido a muchas familias que han confiado la reforma de su vivienda a los gemelos Jonathan y Drew Scott. Ambos acuden a los domicilios para complacer los deseos de los propietarios de las casas que buscan venderla para comprar una nueva o reformarla para convertirla en la vivienda de sus sueños.

Con la familia King no se ha cumplido ninguna de las premisas mencionadas. En su caso, La casa de mis sueños se ha convertido en una auténtica tortura. Por ello, han decidido interponer una demanda al famoso programa de HGTV por los problemas derivados de la reforma de su cocina. Aparentemente la cocina pasó a ser un espacio moderno, amplio y con mobiliario de alta gama, pero la realidad del día a día lo ha desmontado todo.

“Vivimos sin horno ni estufa. El fregadero se cayó a través del mostrador. No hemos podido usar la estufa de gas en cuatro años. Tengo que cocinar con un fuego eléctrico en mi patio”, ha declarado Mindy King a The New York Post.

Según la versión de la familia afectada, los trabajos eléctricos se llevaron a cabo sin solicitar los permisos pertinentes. El lavavajillas ha inundado la cocina de un lodo negro y verde. “Tenemos lodo negro y verde que sale debajo del fregadero de la cocina”, ha contado al mencionado periódico.

La familia King asegura que adelantó al programa los 200.000 dólares en los que se valoró la reforma. El presupuesto estaba destinado para la compra de accesorios de alta gama, que finalmente no han sido instalados en la cocina. La reforma se ejecutó entre 2019. Dos años más tarde comenzaron a tomar medidas legales. En la demanda se acusa al programa de fraude, tergiversación y mano de obra defectuosa.