La repesca en 'MasterChef' trae a un participante que tendrá en su mano la venganza

La cantante extremeña (y eurovisiva) regresa a MasterChef Celebrity 10: Soraya Arnelas no se merecía haber salido de la edición y es la que ha regresado victoriosa esta lunes tras vencer en la prueba de repesca. Su delantal de vuelta se lo dedica a su padre, que sufrió recientemente un infarto. "Me pidió que lo diera todo aquí y que no me viniera abajo. Este delantal va para él". confesó la cantante tras un sincero abrazo de su compañera Masi, quien también había brillado en esta prueba de recuperación celebrada en el ecuador de la temporada, la sexta gala. Representa para Soraya una segunda oportunidad profesional y un impulso personal que transforma su participación en un tributo familiar.

La decisión no fue sencilla para el jurado, que elogió por igual los platos presentados por las dos aspirantes que estaban en puertas de regresar. "Soraya, tu remolacha con salsa de caviar estaba rica, muy bien ejecutada y presentada; ha gustado a los comensales. Masi, tus mejillones en escabeche han quedado aparentes, de gran sabor, aunque la teja no se asemejara del todo a la original. Han sido dos platos muy bien conseguidos", explicó Pepe Rodríguez. Quien volvía era Soraya, que revela sus méritos culinario y personales.

Fue expulsada en la segunda noche cuando el mago Jorge Luengo detuvo el reloj tras apenas 20 minutos de cocinado, dejando su plato casi intacto. Soraya se ha vengado así. "Fui expulsada por falta de tiempo, no por un mal plato, y la vida me ha dado esta oportunidad que no desaprovecharé", reconoce la cantante, que ya era una de las favoritas antes de arrancar la edición

Este ecuador de MasterChef Celebrity 10 en la noche de La 1 también ha visto la eliminación de David Amor.

La gala contempaba la conmemoración del 30 aniversario de Acción Contra el Hambre en la prueba de exteriores en Madrid, con una donación de 4.000 euros. Bajo la atenta mirada de los jueces Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, los participantes comenzaron la gala con pruebas innovadoras. Se abrió con una prueba inusual de "tragabolas humano", en la que parejas de aspirantes capturaron bolas que determinaron sus ingredientes, bajo la supervisión de Flo y Boris Izaguirre. Valeria Ros se impuso a Mariló Montero en un duelo por el pin de inmunidad infiel , asegurándose así una posición privilegiada. Posteriormente, en un primer cocinado evaluado por el jurado, Valeria, Juanjo Bona y Torito compitieron por el codiciado pin. La sorpresa llegó con la intervención de Gabriela, ganadora de la edición 13 de MasterChef, quien elevó el listón en una batalla de repostería centrada en elaborar una tarta de San Marcos.

Mientras Torito y Valeria quedaron rezagados en puntuación, Juanjo Bona rozó la excelencia con 31 puntos frente a los 33 de Gabriela, ganándose elogios por su ejecución precisa y un postre que los jueces catalogaron como "excepcional", aunque el pin dorado recayó en la invitada..

En la prueba de exterior solidaria los equipos liderados por Alejo Sauras (azul: Miguel Torres, David Amor, Valeria Ros y Torito) y Parada (rojo: Mariló Montero, Mala Rodríguez, Rosa Benito y Juanjo) compitieron por evitar la eliminación, con el equipo rojo victorioso gracias a su cohesión. Ya Alejo le había pedido a Torito que no boicotease el trabajo con su acittud.

Juanjo Bona fue nombrado mejor aspirante, destinando la donación a Acción Contra el Hambre.

La gala se cerró con una prueba de eliminación que evocaba los bolos, cada lanzamiento asociaba un ingrediente, juzgada por Paz Vega y Santiago Segura como invitados. Valeria Ros cedió su pin infiel para autoexcluirse, dejando en liza a Alejo, David Amor, Miguel Torres y Torito. Tras catas rigurosas, David Amor fue expulsado por un ceviche que no alcanzó las expectativas, pese a sus intentos por refinarlo, al faltarle elementos.

Pepe Rodríguez lo despidió elogiando su "buena persona" y el disfrute que transmitió en cada entrega, mientras Amor, con voz quebrada, confesó haber forjado amistades para todo la vida. Un beso final de película con Mariló Montero selló la despedida del gallego.