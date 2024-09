El representante de Eurovisión que no reconoces cuando ves 'Aquí no hay quien viva'

Aquí no hay quien viva ha cumplido más de 20 años de su estreno y en estos momentos la comedia coral de Antena 3, creaada por los hermanos Alberto y Laura Caballero, sigue al alza en las plataformas de streaming. Va ganando espectadores con los años aunque en su momento los episodios de estreno superaron los 6 millones de media. Al cabo de 93 entregas en 2007 concluía aquella serie en donde todos los actores parecían estar en estado de gracia por el buen resultado de los guiones y sus situaciones y la ficción concluyó al pasar a la productora Miramon Mendi al conglomerado de Mediaset España. En Telecinco un proyecto similar daría paso a La que se avecina con la mayoría de sus actores reconvertidos en otros personajes.

De la serie primigenia, que ha sido considerada por el propio Alberto Caballero como "superior" a la de Montepinar, el gran público descubrió a José Luis Gil-Juan Cuesta, o a la veterana Mariví Bilbao como Marisa. Fue también la serie que retomó a veterana actrices como Emma Penella y Gemma Cuervo y fue la gran oportunidad de Eduardo Gómez. En Aquí no hay quien viva el cordobés Fernando Tejero se convirtió en el actor del momento con el portero Emilio y su tensións sexual constante con Belén, es decir, la actriz Malena Alterio.

La ficción de la calle Desengaño sigue generando titulares, análisis y descubrimientos para sus espectadores que, por ejemplo, detectan que hubo algunos diálogos tomados de las Matrimoniadas de José Luis Moreno, a fin de cuentas el productor ejecutivo.

A lo largo de su capítulo se descubren impagables secundarios, episódicos ilustres y breve apariciones que después han sido intérpretes famosos. Es el caso de Jordi Sánchez, un ídolo con su Antonio Recio de La que se aveciana, que aparece en un capitulo de la antecesora como un sacerdote, hermano de Bea (Eva Isanta) o del actor malagueño Jaime Ordóñez, talismán de Álex de la Iglesia, como el siempre eficaz relator de novedades tecnológicas.

Los capítulos 'eurovisivos' de 'Aquí no hay quien viva'

En dos capítulos de la tercera temporada aparece un posterior representante de España en Eurovisión. En Aquí no hay quien viva apareció de forma breve, en apenas cuatro escenas, el cantante Daniel Diges. Aparece en los episodios Érase unos nuevos inquilinos, capítulo 13 de la temporada 3; y Érase un bautizo, capitulo 14.

Daniel Diges como Dj Gayumo en 'Aquí no hay quien viva'

Se grabaron en 2005 y cinco años después el intérperete madrileño, de poderosa voz, representaría a España en el Festival de Eurovisión en 2010 con Algo pequeñito. Su selección fue en la gala de John Cobra y su participación fue la del espontáneo Jimmy Jump. Diges acabó en 15ª posición con 68 puntos, un discreto papel y pese a ser el único junto a Massiel y Salomé que ha cantado en dos ocasiones en una gala final. En su caso, como rectificación al número saboteado.

En Aquí no hay quien viva Daniel es aquí Dj Gayumbo, un pinchadiscos con el que se enrolla Natalia Cuesta (a cargo de la actriz Sofía Nieto). Su padre cree que ella está embarazada y acude a una discotecta donde está el noviete para obligar a que se case con ella. El joven dj se presenta con su padre en el hogar de Juan y su entonces pareja, La Hierbas, para acordar el matrimonio cuando Natalia, indignada, asegura que no está embarazada y que no sale ya con Gayumbo, para alivio aparatoso de los padres de él. El dj siempre quiso asumir su responsablidad. Un breve papel de joven noblote, muy en línea del propio Diges. De primeras tal vez no se le reconoce, pero sí, es él, el de Algo pequeñito.