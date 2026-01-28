Sabotajes y conflictos en la dehesa, quién es quién en la serie 'Pura sangre'

Telecinco estrena en este miércoles las ambiciones en la dehesa con la serie Pura Sangre, un thriller empresarial en una yeguada que tiene como marco la finca La Galana. Es una producción de Shine Iberia (MasterChef), creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe y que consta de una primera temporada de ocho entregas, a la que le sucederá una segunda ya grabada.

La historia que llega esta noche se abre con un acto de sabotaje: el envenenamiento de Caporal, el semental más valioso de los marqueses de Monteclaro. Este incidente no es solo una pérdida económica, sino el detonante que desentierra décadas de rencores, rivalidades personales y de clase en el entorno de la finca. Las tramas se han rodado en exteriores de Madrid y Castlla y León, con la participación de 130 caballos coordinados por expertos de Hollywood. La finca es el contexto del pulso entre la tradición aristocrática de siglos pasadosy la ambición de nuevos empresarios y comisionistas.

Con la dirección de Rómulo Aguillaume y Belén Macías, el relato de Pura sangre se vertebra sobre un reparto coral encabezado por la veterana Ángela Molina. Las intrigas también abarcan la implantación de tecnología y nuevos métodos en un lugar como Camponuevo, traslación en ese microcosmos de las tensiones generacionales y sociales del país. Una vez más la lealtad familiar se pone a prueba frente a la avaricia, las ansias de poder e influencias del exterior.

Quién es quién en 'Pura Sangre'

El núcleo de los Monteclaro

Ángela Molina en 'Pura sangre' / Mediaset

Ángela Molina es Rosario del Monte: La marquesa de Monteclaro, una mujer de salud frágil pero férreas convicciones que se aferra al legado de su tierra. Es el alma de La Galana y el último baluarte de las tradiciones frente a las presiones externas.

Pep Munné es José Antonio Acuña: Marido de Rosario y administrador del patrimonio, cuya visión empresarial ambiciosa choca con el conservadurismo de su esposa. Representa el ansia de progreso y la modernización que amenaza el equilibrio del marquesado.

Amaia Salamanca en 'Pura sangre' / Mediaset

Amaia Salamanca es Miranda: Una brillante ejecutiva financiera que vive entre la jet-set madrileña y la responsabilidad de heredar el título. Bajo su imagen de éxito y sofisticación, oculta una personalidad compleja que se verá sacudida por la crisis familiar.

Aitor Luna es Héctor: El primogénito indómito y reportero de guerra que regresa a la finca tras años de nomadismo por el mundo. Su retorno reabre viejas heridas familiares y lo sitúa en el centro de un peligroso triángulo amoroso y profesional.

La ley y los secretos

Blanca Romero en 'Pura sangre' / Mediaset

Blanca Romero es Alicia Hermida: Teniente del SEPRONA encargada de investigar el envenenamiento de los caballos con métodos poco ortodoxos. Su llegada al pueblo desestabiliza a los Acuña al descubrir que el sabotaje es solo la punta del iceberg de una red de secretos.

Jaime Zatarain es Jacobo Valverde: El marido de Miranda y exjinete de élite que encarna la figura del yerno ideal ante la opinión pública. Sin embargo, su posición privilegiada en la familia podría no ser tan sólida como aparenta ante la investigación criminal.

Maru Valdivielso es Consuelo Cifuentes: La guardesa de la finca y memoria viva de todos los secretos que han ocurrido en La Galana durante generaciones. Su lealtad a los marqueses es absoluta, pero guarda información que podría cambiar el destino de todos.

La oposición y el entorno

Pedro Casablanc en 'Pura sangre'

Pedro Casablanc es Fernando Vázquez: Presidente de la cooperativa agraria y enemigo histórico de los Acuña por una rivalidad heredada. Su pasado amoroso con Consuelo y su resentimiento hacia el marquesado lo convierten en el principal sospechoso del sabotaje.

Eva Ugarte en 'Pura sangre'