Ante Ayuso y Casado: tomarse en 'serie' la política

"La política española es una serie mal escrita". Diego San José, guionista de Vota Juan, definió de esta forma hace un par de años una ficción que se escribió mientras los periódicos se llenaban de noticias sobre los masteres y las cremas de Cristina Cifuentes. Resultaba tentador usar esos hechos reales en favor de la comedia política que preparaban, pero decidieron hacer lo opuesto: "Lo hicimos así porque preveíamos que iban a pasar cosas más gordas que hiciesen que todo envejeciese muy rápido". La historia actual de Casado y Ayuso que ha derivado en una guerra abierta en el PP corrobora que el equipo de Vota (luego Vamos, y Venga) Juan no se equivocaba.

El presunto espionaje al hermano de la presidenta madrileña conocido el miércoles y cuyas réplicas copan los informativos bien podría ser el tema central de un capítulo de la serie de TNT/HBO Max protagonizada por Javier Cámara, una comedia política con muchas capas, pues no solo se centra en la risa sino también en el drama, en la reflexión, y fundamentalmente en la vergüenza ajena, que nos hace reír pensando por qué lo hacemos.

Pocas series españolas han abundado en el asunto de la política. Hace doce años una profética Crematorio con un sublime Pepe Sancho profetizó de la mano de Canal+ que es posible hacer una serie española sobre entramados urbanísticos, mafias de alto rango y políticos corruptos, y para más inrri con una factura a la altura de la estadounidense. Rubén Bertomeu, el personaje que encarnaba Sancho, no era político sino constructor, si bien Manuel Llorens (al que dio vida Manuel Morón) es el concejal de Urbanismo puesto a dedo por el propio Bertomeu que conjura con él, de manera que la crítica política está servida.

Cuéntame cómo pasó pasa de refilón también en la temporada en emisión por la historia política española a través del personaje de Toni, quien en los últimos capítulos está al frente del gabinete de prensa del PSOE con su última y pírrica victoria, los pactos de Felipe González con los nacionalistas, los escándalos de corrupción y la fuga del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, entre otros acontecimientos.

Mezclando lo cómico con lo surrealista, Moncloa ¿dígame? en el año 2001 narraba las peripecias de los funcionarios del departamento de prensa de Moncloa, con el actor Javier Veiga al frente y un jovencísimo Paco León. Producida por El Terrat y emitida en Telecinco, tuvo una única temporada sin demasiado respaldo de la audiencia.

En la misma línea de sitcom amable encontramos en 1998 Señor alcalde, con Carlos Larrañaga, María Barranco y Luis Merlo, entre otros.

Pese a la escasez de series políticas en el panorama patrio, los estadounidenses son mucho más prolíficos en este campo. Desde la magistral El ala oeste de la Casa Blanca hasta House of cards, pasando por The Wire, que aborda cómo la corrupción llega a la policía, a la política y al sistema en general; The Good Fight, que se desarrolla en un bufete de abogados que defiende derechos civiles; Sucesor designado, sobre un presidente de Estados Unidos que no está preparado para este cargo; La conjura contra América, y Veep, que mezcla magistralmente la inocencia con toques de humor.