Andalucía es de serie

Andalucía se ha convertido en un plató asequible y flexible para el rodaje de las grandes producciones de ficción de las plataformas en streaming y cadenas.

Tampoco es algo nuevo porque ya en 1976 el mítico Curro Jiménez cambió en varios capítulos la Serranía de Ronda por Doñana, Cabo de Gata o Setenil de las Bodegas. De hecho, Sancho Gracia llegó a decir en una entrevista que la gaditana Setenil había sido la localidad más bonita que había visto en su vida. Fueron dos o tres días de rodaje en el año 1977 fundamentalmente centrado en la calle Cabrerizas, que hoy en día sigue igual que hace 45 años.

Mención aparte merece Verano azul, que convirtió a una incipiente Nerja en el pueblo turístico consolidado que se convirtió después. Vélez-Málaga y las granadinas Motril y Almuñécar también acogieron algunas escenas.

Dos superproducciones internacionales y mundialmente seguidas como Juego de tronos y The Crown recrearon algunas de sus escenas más importantes en esta tierra. Almería, Córdoba y Sevilla acogieron numerosas localizaciones a lo largo de las siete temporadas de la ficción más exitosa de HBO Max. La Alcazaba de Almería se convirtió en Lanza del Sol, capital de Dorne.

El Real Alcázar de Sevilla hizo del propio Dorne y, sin salir de la misma provincia, también se grabaron varias escenas en las Atarazanas, las ruinas romanas de Itálica, Osuna (en concreto en su museo, su plaza de toros, la universidad y el llamado Coto de las Canteras), así como el monasterio de San Isidoro del Campo ubicado en Santiponce. Muchos de estos enclaves históricos que se encontraban en el olvido experimentaron un resurgir al convertirse en lugar de peregrinaje de los fans de la serie.

Si hay una serie que puede servir como ejemplo de la versatilidad de Andalucía como un gran plató en los últimos tiempos, esa es The Crown. No es para menos; en su cuarta temporada, tras ser propuesta por Andalucía Film Commission, Málaga fue elegida como finalista del Premio a la Mejor Localización de los European Film Location Award creado por la Asociación de Film Commissions Europea. La quinta temporada de la serie de Netflix tuvo a Jerez de la Frontera como centro de operaciones de gran parte del rodaje, que incluyó también el Hospital de Mora de Cádiz, el conjunto arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa (que recrea el yacimiento de Italia en la visita del personaje de Diana de Gales), y el centro histórico de la propia Jerez, entre otros. El equipo también pasó entonces por Marbella. Es más, esta no era la primera vez que la serie se desplazaba a la provincia de Cádiz. En 2018 y 2019 estuvieron en las dependencias militares de La Carraca, en San Fernando, y en Puerto Real.

Las series históricas encuentran sus mejores escenarios en Andalucía. Como fue el caso de Isabel (La 1 de TVE), que en 2013 obtuvo los correspondientes permisos para grabar las escenas de la reconquista de los Reyes Católicos de Granada y la expulsión de los judíos en la Alhambra. El Patio de los Leones, la Puerta de la Justicia o el Partal (‘pórtico’, en árabe) de la Alhambra fueron escenarios privilegiados para algunas de las principales escenas de su segunda temporada. Alrededor de un centenar de granadinos trabajaron esos días como figurantes y técnicos.

La popular Arrayán (que se emitió durante 12 años, de 2001 a 2013, en Canal Sur) se grababa en Coín. Entre Córdoba, Sevilla y Málaga se rodó Bandolera (de 2011 a 2013, Atresmedia). En Mar de plástico (2015, Atremedia) los invernaderos de Almería eran tan protagonistas de la trama como el propio Rodolfo Sancho. Torremolinos y Málaga capital recibieron también al equipo de Brigada Costa del Sol (2019, Telecinco), mientras que la comarca de Axarquía de Málaga albergó la grabación casi íntegra de Malaka (2019, TVE).

Zahara de la Sierra encarna el misterioso pueblo donde la realidad esconde un mundo de fantasía en el thriller Feria, que llegó a Netflix el pasado 28 de enero. También las minas de Riotinto representan en Feria un lugar clave y repleto de intriga.

Parte de la grabación de La Fortuna, la serie de Movistar+ creada por Alejandro Amenábar, tuvo lugar en La Línea de la Concepción en septiembre de 2020. Gibraltar forma parte de su trama y, entre otras localizaciones, se rodó en la aduana y en la verja de La Línea con Gibraltar. La Templanza, la serie de Amazon Prime inspirada en la novela de la escritora María Dueñas, rodó el 70 por ciento de su historia en Jerez de la Frontera en septiembre de 2019. Y Cádiz capital acogió el pasado verano el rodaje de la segunda temporada de Top Boy.

Villaluenga del Rosario se unió también el año pasado a la lista de pueblos que han sido escenarios de ficciones en la provincia gaditana. En el municipio serrano se grabaron varios capítulos de la serie británica La materia oscura, de HBO Max. El pasado noviembre, Killing Eve, basada en los libros de Luke Jennings, eligió la gaditana plaza Argüelles para grabar parte del contenido de su cuarta y última temporada.

Conil debutó como plató con la primera serie de Daniel Sánchez Arévalo, Las últimas de la fila, que se estrenará este 2022 en Netflix. Este año también se esperan Heridas (Atresmedia), protagonizada por Adriana Ugarte y María León, que se rodó entre Trebujena, Tarifa y Cabo de Gata; Sin límites (TVE y Amazon), con Álvaro Morte, que incluye dos emplazamientos andaluces, Sevilla y Palos de la Frontera; la segunda entrega de Toy Boy en la Costa del Sol; y Si lo hubiera sabido (Netflix), con escenarios en la zona monumental, el centro y los jardines de Murillo de Sevilla, y también en Cádiz. El Castillo de la Calahorra de Granada también saldrá en La casa del dragón (HBO Max).