Así suenan las canciones de España camino a Eurovisión 2022

"Voy a morir" es un tema de rock alternativo e inspirado el universo anime . La primera versión del tema se grabó dentro de un armario en 2019 y posteriormente en estudio. Es una de las propuestas más arriesgadas y en palabras de lx artistx es "la experiencia de una relación de amor dolorosa y dependiente , en la que la vida no tiene sentido sin el ser amado". Firman la letra lx propix Luna Ki con Allnightproducer, Vanity Vercetti y Digital Geass.

Sara Deop , joven promesa que participó en La Voz Kids 3, probará suerte con "Make you say" , un tema compuesto por Leroy Sánchez, Kamille y Goldfingers. Un tema urban pop muy internacional que sin duda alcanzaría una buena posición en Eurovisión en caso de ser la seleccionda.

"Terra", de Tanxugueiras

Olaia Maneiro, Aida Tarrío y Sabela Maneiro forman el grupo folk gallego Tanxugueiras. El grupo, feminista y reivindicativo, apuesta por un tema que bebe de la música celta y el folclore más ancestral de su región. "Terra" está compuesta íntegramente en gallego, aunque incluye la frase "No hay fronteras" en todas las lenguas co oficiales del Estado. Será la primera vez que una canción escrita en lengua co oficial del Estado participa en una preselección española.