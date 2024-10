Tamara Gorro enseña sin querer uno de sus pechos en ‘Y ahora Sonsoles’

La despedida del programa Y ahora Sonsoles ha venido acompañada de un descuido de una de las colaboradoras del programa que se ha hecho viral. La protagonista ha sido Tamara Gorro. Cuando Sonsoles Ónega se disponía a dar paso a Pasapalabra se ha visto como a la colaboradora se le salía uno de sus pechos en pleno directo.

La influencer no se ha percatado de un descuido que ha generado un sinfín de reacciones en X, el antiguo Twitter. “Lo de que Tamara Gorro enseñe los pechos en Y ahora Sonsoles es ¿para subir la audiencia, un homenaje a Amaral, o las dos cosas”, “¿Por qué se ha sacado una teta Tamara Gorro al terminar el programa?” o “Ostras que hacía Tamara Gorro con los pechos al aire al acabar el programa”, son algunos de los comentarios más significativos.

Tamara Gorro ya había anunciado su outfit en las redes sociales antes de aparecer por las instalaciones de Atresmedia. La colaboradora llevaba un vestido verde azulado de la marca Buganco, cuyo precio ronda los 40 euros. “Mi día de hoy. Aquí os dejo un resumen de mi miércoles. Venga, que ya queda poquito para el viernes familia virtual. ¿Qué tal vuestro día?”, ha posteado junto a varias imágenes en las que se podía ver a María del Monte.

El descuido de Tamara Gorro se hizo viral y la influencer ha tenido que tomárselo con humor. “Al principio me disgusté, pero al rato ya me reí. Le he dado la importancia que tiene”, ha escrito en una story tras el momento embarazoso.

La que fuera asesora del amor en Mujeres, hombres y viceversa habló abiertamente en su canal de YouTube sobre la operación de aumento de pecho, con la que dejaba atrás un complejo que arrastraba desde que era una niña. “Cuando era más pequeña, me veía el pecho siete veces en toda mi vida hasta que me operé y ahora me los miro a todas horas; por la mañana, por la tarde, por la noche. En este momento, estoy encantada con mis pechotes. Antes tenía un pechito igual que el de una niña pequeña, sin desarrollar, un pecho infantil. Veía a mis amigas cuando teníamos 16 años con unos pechos gigantes”.