Lo que está por llegar en la temporada que comienza ya

Llega septiembre y las cadenas comienzan a regresar a la normalidad. Quedan atrás dos meses de programación repleta de reposiciones y películas para dar paso a las grandes bazas televisivas. Uno de los primeros estrenos será MasterChef Celebrity. La 1 lleva semanas anunciando la tercera edición del talent culinario protagonizada por famosos. Paz Vega, María Castro, Santiago Segura o Mario Vaquerizo serán algunos de los rostros conocidos que estén detrás de los fogones de uno de los formatos más vistos de la cadena pública. Otro de los regresos más esperados en RTVE es Operación Triunfo. Esta semana el concurso musical ha celebrado su casting final. Está previsto que antes de que acabe este mes Roberto Leal presente en plató a los dieciocho aspirantes a entrar en la academia. La pública también apostará en este comienzo de temporada por las series. La segunda temporada de Estoy Vivo y la primera de El Continental son las dos ficciones que verán la luz en las próximas semanas. Hará lo mismo la segunda parte de la temporada 19 de Cuéntame cómo pasó, los últimos capítulos en los que participa Ricardo Gómez, el actor de que interpreta al protagonista Carlos Alcántara.El nuevo curso también devolverá a Antena 3 algunos de sus programas más reconocidos. En los próximos días volverá a la parrilla de la cadena principal de Atresmedia Tu cara me suena. José Corbacho, Soraya Arnelas o Brays Efe son algunos de los concursantes que participarán en la séptima edición del formato de imitaciones presentado por Manel Fuentes. En cuanto a ficción el gran proyecto de Antena 3 será Presunto culpable, un nuevo thriller ambientado en Mundaka, un pequeño e idílico pueblo pesquero del País Vasco, que cuenta la historia de Jon Arístegui, a quien da vida el actor Miguel Ángel Muñoz. De momento se desconoce si será en este primer trimestre cuando Antena 3 estrene La Voz o habrá que esperar a que llegue el próximo año. La cadena también tiene pendiente de estreno otros programas como Juego de juegos, una adaptación española del Game of games con Silvia Abril ejerciendo el papel de Ellen DeGeneres, e Intercambio con sentido, en el que cuatro parejas en crisis se intercambiarán para ver si encuentran el amor. Además Jordi Évole da el salto a Antena 3 con Hasta los 100 y más allá, un programa especial dedicado a las personas de la tercera edad que contarán los cambios que han experimentado a lo largo de sus vidas.Telecinco ha elegido septiembre para estrenar Gran Hermano VIP. El regreso del reality en su edición protagonizada por famosos estará presentado por Jorge Javier Vázquez. Recuperar la esencia del formato es uno de los grandes retos de la cadena de Mediaset en este nuevo curso. Muy pronto llegará a Telecinco Vivir sin permiso, una serie sobre el postnarcotráfico gallego protagonizada por Álex González y José Coronado que lleva meses esperando ver la luz. La cadena también ha comenzado a anunciar el regreso de La Verdad. La serie se despidió antes del verano con algunos episodios pendientes de emitir y será en los próximos días cuando llegue el desenlace. La cadena de Mediaset también tiene pendiente de estreno Mi casa es la vuestra, la versión veraniega del programa de Bertín Osborne.Donde harán una gran apuesta por el entretenimiento en estos primeros meses del curso será en Cuatro. La cadena estrenó el pasado lunes El Concurso del Año, presentado por Dani Martínez en la franja de mediodía y que ha tenido muy buena acogida. En esta temporada que arranca también llegarán al canal de Mediaset Four Weddings, un concurso donde las parejas competirán por tener la boda más original; Misión exclusiva, un formato que mostrará cómo es el trabajo de los paparazzi en primera persona; y Un doctor en casa, donde Julio Armas ejercerá además como coach médico particular para familias que necesiten de asesoramiento.En La Sexta pondrán toda la carne en el asador con la actualidad, su sello de identidad. Al regreso de Ferreras en Al rojo vivo, El Objetivo de Ana Pastor o Salvados de Jordi Évole se une desde el lunes Arusitys. Alfonso Arús llega con un programa diario que comienza a las 7.30 horas. Además regresan de sus vacaciones Pablo Motos y Wyoming. El Hormiguero y El Intermedio dejan de emitir reposiciones para comenzar sus temporadas en Antena 3 y La Sexta. La 1 ha optado por emitir desde mañana las entregas que faltaban de Desafía tu mente, presentado por Antonio Lobato. Próximamente Raquel Sánchez Silva ocupará esta franja horaria en la pública con un nuevo formato.