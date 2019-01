¿Por qué es tendencia ir con los ojos cerrados?

La plataforma Netflix ha pedido a sus usuarios dejar de subir vídeos a internet haciendo tareas cotidianas con los ojos vendados, imitando de esta forma al personaje que interpreta la actriz Sandra Bullock en su película A ciegas, que forma parte del catálogo reciente de su oferta internacional.

Este telefilme según Netflix ha sido visto en todo el mundo por más de 45 millones de abonados y ha dado lugar a un reto que se ha hecho viral en las redes sociales por el que los usuarios se graban realizando tareas cotidianas con los ojos vendados, dejándose guiar por la intuición.

La intención de ese reto captado en vídeos es imitar al personaje de Sandra Bullock, que habita un mundo apocalíptico en el que las personas viven con los ojos vendados para evitar ser poseídos por una fuerza oculta que se apodera de sus miedos ocultos, llevándoles así al suicidio. La única manera de sobrevivir es ser privados de la vista.

En A ciegas la protagonista, Maloire, huye en un viaje con los ojos vendados junto a sus hijos para llegar a un santuario seguro para la familia y escapar de las influencias peligrosas. De este modo, emulando la estética de una película que se ha revelado como impactante, numerosos espectadores se han decidido a copiar varias de las escenas de la película y se graban caminando por la calle, bañándose o conduciendo con los ojos vendados, unos videos que luego suben a las redes con la etiqueta #BirBoxChallenge (el nombre original del telefilme, en inglés, es Bird Box).

“No puedo creer que tenga que decirlo, pero: por favor no se hagan daño con el reto A ciegas. No sabemos cómo comenzó esto y apreciamos el amor por la película, pero Boy and Girl, los niños que aparecen en esta película, solo tienen un deseo para 2019, y es que no acabéis en el hospital por hacer memes”, ha sido el tuit la compañía en su cuenta para los clientes en Estados Unidos.

Netflix: Por favor no participen del Bird box challenge.LA HUMANIDAD: pic.twitter.com/v6goQz9Bui — El Malaguero (@ElMalaguero) 3 de enero de 2019

Aunque entre los estadounidense no se ha conocido ningún caso grave, muchas personas han chocado o resultado heridas de forma leve al grabar sus vídeos en un reto que recuerda a otros similares y que en ocasiones han terminado con importantes urgencias médicas. El riesgo de sufrir un percance más grave es real a raíz de popularizarse ese reto en pocos días. Bird Box, A ciegas, se estrenó el pasado 13 de diciembre con vistas a la temporada navideña y ha sido uno de los contenidos de Netflix más consumidos durante las presentes vacaciones

El chavo del 8 predijo Bird Box pic.twitter.com/VhNiRHNWAt — Ezequiel Moran (@OttoRocket_11) 4 de enero de 2019

Bird Box es, hasta ahora, la película de producción propia más vista de Netflix siete días después de su estreno en diciembre, según ha añadido la plataforma.

A ciegas es una producción dirigida por la cineasta danesa Susanne Bier que hace dos años dirigió la premiada miniserie El infiltrado, para la cadena AMC. Junto a Bullock intervienen en esta historia apocalíptica un nombre estelar como John Malkovich, además de Trevante Rhodes, Sarah Paulson, Jacki Weaver, Danielle Macdonald y Julian Edwards.