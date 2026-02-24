TVE tendrá programación propia para Andalucía y estrena informativos en los fines de semana

El presidente de RTVE, José Pablo López, en la comparecencia parlamentaria de este martes, ha anunciado que la puesta en marcha de una programación propia para los espectadores andaluces arrancará en el festivo 28 de febrero con desconexiones en La 2. De esta manera a través del segundo canal habrá espacios producidos solo para el público andaluz en distintas franjas. El proyecto viene a retomar lo que era habitual en el centro territorial hasta los años 90.

Las condiciones técnicas permiten esta desconexión que arrancará con la cobertura de los actos institucionales del 28 de febrero.

Con la puesta en marcha de las desconexiones se atiende una veterana reclamación sobre el servicio de proximidad de TVE.

La cadena pública cuenta desde el pasado noviembre de un nuevo director territorial, el malagueño Diego Garcés, encargado de esta etapa de expansión del centro andaluz con sede principal en Sevilla. Junto a la cobertura para la Comunidad Valenciana RTVE destina 60 plazas profesionales para esta ampliación de la parrilla.

El contenido central de TVE en Andalucía hasta ahora era el informativo de sobremesa, y edición más breve de tarde, a través de La 1 y que en este fin de semana amplía sus ediciones los sábados y domingos, como sucede con Cataluña. Dos ediciones en los fines de semana que cubre así la demanda informativa de una comunidad de 9 millones de habitantes. José Pablo López, también malagueño, asume así una vieja reclamación que se convierte en realidad justo cuando además La 1 ha superado en audiencia a Canal Sur.

El presidente de RTVE firmaba la semana pasada con las organizaciones sindicales UGT, SI y USO e acuerdo para impulsar la producción interna e iniciar ese proceso de conversión de los centros territoriales de Andalucía y la Comunidad Valenciana en centros de producción.

El proceso contemplará, "de manera progresiva", y entre otros aspectos, el "refuerzo de su capacidad para la producción de informativos territoriales, incluidos fines de semana y festivos, así como programas informativos especiales en función de la actualidad"; el "desarrollo técnico necesario para posibilitar desconexiones territoriales en La 2 y la puesta en marcha de nuevos proyectos de contenidos de proximidad", según exponía la cadena.

El "fortalecimiento de la producción territorial en RNE, especialmente en fines de semana", es otro de los objetivos, según informó RTVE la semana pasada.

José Pablo López ha defendido que "es necesaria una visión periférica del Estado", y "los centros de producción de Cataluña y de Canarias, a los que se unirán ahora los de la Comunidad Valenciana y Andalucía, permiten no solamente una mejor prestación del servicio público a nivel regional", sino también "desarrollar o favorecer una industria audiovisual que no esté centralizada únicamente en los dos grandes núcleos de Madrid y Barcelona".