La última escena que rodó Robert Redford fue en esta serie tan solo seis meses antes de su muerte

Robert Redford realizó su última aparición en pantalla en la serie de televisión Dark Winds el 9 de marzo de 2025, apenas seis meses antes de su fallecimiento el 16 de septiembre del mismo año a los 89 años.

Según publica la revista People, el actor participó en un cameo durante el estreno de la tercera temporada de esta producción de AMC/AMC+, compartiendo escena con el escritor y productor ejecutivo George R.R. Martin.

En ese breve cameo, Redford interpretó a un preso jugando al ajedrez con Martin dentro de una pequeña celda de una comisaría. Este papel supuso su primer trabajo actoral desde su participación en Avengers: Endgame en 2019.

El episodio fue dirigido por Chris Eyre, quien explicó que la idea de incluir a Redford y Martin había estado presente desde el inicio de la serie, basada en las novelas de Tony Hillerman sobre la Policía Tribal Navajo y sus personajes Joe Leaphorn y Jim Chee, encarnados por Zahn McClarnon y Kiowa Gordon.

El director detalló que la aparición se grabó en un set cerrado a petición de Redford y que, pese a que no estaba previsto que su personaje tuviera diálogo, el actor improvisó una frase durante la partida de ajedrez: "George, el mundo entero está esperando".

Por su parte, el showrunner John Wirth señaló que, aunque la escena planteaba la duda de por qué dos hombres blancos mayores estarían en una cárcel de la policía tribal Navajo, se justificó que eran personajes que habían causado algún disturbio en un pueblo cercano y posteriormente fueron arrestados y trasladados a la Nación Navajo como parte de la trama.

Wirth también destacó la profesionalidad de Redford durante el rodaje: "Vi cómo respiraba hondo y se convertía en Robert Redford justo delante de mis ojos. Es todo lo que uno esperaría de él". El productor calificó la experiencia como uno de los momentos más memorables de su carrera y apuntó de forma irónica que, aunque Redford improvisó el diálogo, el guion seguía siendo suyo al estar firmado por ambos.

Robert Redford alcanzó la fama en la gran pantalla con películas como Descalzos por el parque y Dos hombres y un destino, y posteriormente consolidó su trayectoria como director galardonado, obteniendo un Oscar en 1981 por Gente Corriente y otra nominación en 1995 por Quiz Show.

La confirmación oficial de su fallecimiento la proporcionó su representante, Cindi Bergers, que comunicó que murió en su residencia en Sundance, Utah, rodeado de sus seres queridos, y solicitó respeto por la privacidad de la familia.

Antes de su muerte, Redford fue recordado en un evento en East Hampton, Nueva York, donde Bob Woodward y Carl Bernstein —periodistas y coautores de All the President’s Men— destacaron su implicación en la película de 1976, en la que el actor interpretó a Woodward. Woodward afirmó: "Él realmente creía en ello. Nunca vaciló en contar esa historia".