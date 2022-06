Esta ventrílocua española se ha ganado a todo EEUU

El jurado de America's Got Talent se ha quedado con la boca abierta precisamente porque la española Celia Muñoz no ha abierto la boca. Pero sí toda la voz. Además de formarse como consumada soprano es una ventrílocua prodigiosa y en una especialidad que parecía trasnochada ha demostrado que puede impactar sin el apoyo de muñecos. Una cualidad por sí misma con la que esta madrileña ya venció en Got Talent España, en Telecinco, con una actuación más tradicional.

Lo de Celia Muñoz es brutal. Arrasó en @GotTalentES y ganó su edición y ahora da el salto a Estados Unidos para petarlo en @AGT 🤩 Menudo orgullo pic.twitter.com/0G0eqT2G8O — Cristian Quijorna (@cquijorna) May 31, 2022

Celia Muñoz ya convenció al jurado de Risto, Edurne y Dani Martínez en la sexta edición de Got Talent en nuestro país con el muñeco Joselito. Ahora se ha clasificado para la siguiente etapa del 'talent' estadounidense.

La actriz colombiana Sofía Vergara ha sido la más firme defensora de la ventrílocua, con el respaldo del creador y gurú de estos formatos (como Factor X), Simon Cowell. El jurado en EEUU lo completan Howie Mandel y la modelo Heidi Klum.

Sobre Celia Muñoz, en la biografía de su web destaca que tras su formación musical debutó en la compañía La Espada de Madera, y ha intervenido como actriz en festival como el del Corral de Comedias de Almagro.

Se formó como soprano lírica en la Sibelius Academy de Helsinki, trabajando en distintos montajes de ópera y fue premiada por la Fundación de Cultura Finlandesa.