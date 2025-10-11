La vida ascética y aislada de Beatriz Montañez en un bosque tras abandonar la televisión

La periodista Beatriz Montañez decidió cambiar radicalmente su vida hace más de una década, abandonando el éxito televisivo para refugiarse en la naturaleza. Quien fuera durante cinco años (2006-2011) copresentadora de El Intermedio junto a El Gran Wyoming, decidió dejar atrás los focos, las cámaras y el reconocimiento público para iniciar una existencia austera y solitaria en una casa de pastores en medio del bosque, donde actualmente vive sin electricidad convencional ni agua caliente.

Montañez, que se convirtió en uno de los rostros más populares de la televisión española durante su etapa en La Sexta, sorprendió al público cuando en diciembre de 2011 se despidió de Wyoming con un emotivo abrazo, anunciando que se marchaba para "descansar y acometer nuevos proyectos de formación personal". Tras su salida del programa, que había sido reconocido con un Premio Ondas, la periodista tuvo algunas apariciones esporádicas en otros espacios televisivos como El gran debate de Telecinco o Hable con ellas, además de debutar en el cine con la película '88'.

Su último gran reconocimiento profesional llegó con la obtención de un premio Goya como guionista por el documental 'Muchos hijos, un mono y un castillo', dirigido por Gustavo Salmerón. Esta fue una de sus últimas apariciones públicas antes de retirarse definitivamente a su refugio en el bosque, una vivienda a la que bautizó como 'Niadela' y que se ha convertido en su hogar permanente desde entonces.

Una decisión vital: del éxito mediático al aislamiento voluntario

La decisión de Beatriz Montañez de abandonar su carrera televisiva no fue fruto de un capricho pasajero, sino de una profunda reflexión personal. Como ella misma explicó durante la presentación de su libro Niadela (nombre que recibe su actual residencia): "Por mucho dinero que ganara en televisión, prefiero la vida austera. No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz. Por mucho dinero que ganara, por mucho futuro que me esperara, prefiero la vida que llevo. Lo volvería a hacer cien mil veces".

La periodista reconoce que cuando tomó esta decisión se encontraba en una encrucijada vital: "Estaba perdidísima. Es muy difícil cuando no tienes un camino concreto, ves bifurcaciones y no sabes cuál tomar. Había mucho ruido en mi vida y eso me provocaba mucha inestabilidad. Sentía que en cualquier momento iba a explotar y necesitaba silencio y saber cuál era el camino".

Ahora, en 2025, Montañez lleva casi quince años alejada del mundo mediático, tiempo durante el cual ha conseguido construir una vida completamente diferente, centrada en la austeridad y la conexión con la naturaleza. Un estilo de vida que contrasta radicalmente con el ritmo frenético, los focos y la exposición pública que caracterizaron su etapa como presentadora televisiva.

Una vida austera y sostenible en plena naturaleza

La ex presentadora de 'El Intermedio' mantiene actualmente un estilo de vida extremadamente austero y autosuficiente en su casa del bosque. Según ha revelado, subsiste gracias a los ahorros acumulados durante sus años de trabajo en televisión, pero ha reducido sus gastos al mínimo imprescindible.

"Todo lo que me rodea es muy austero. Me hice vegana, así que lo que como es barato. Verduras frescas, legumbres, semillas, raíces... no me gasto más de 150 euros en alimentación. No pago casa, instalé paneles fotovoltaicos y el agua viene de un pozo", explicó la periodista sobre su forma de vida.

Su rutina diaria también refleja este alejamiento voluntario de la sociedad de consumo. Montañez únicamente sale de su refugio para hacer compras aproximadamente cada 25 días y realiza tan solo un par de viajes a Madrid anualmente para encontrarse con sus amistades y participar en algunos eventos sociales. Sin embargo, tras estas breves incursiones en la vida urbana, siempre regresa a la soledad y el silencio de su hogar en el bosque.

El precio de la exposición mediática

A pesar de su deseo de vivir en el anonimato, la publicación de su libro 'Niadela' y las entrevistas que concedió para promocionarlo tuvieron consecuencias inesperadas para Beatriz Montañez. La exposición mediática provocó que numerosos curiosos intentaran localizar y visitar su refugio, llegando a situaciones que ella misma calificó de acoso.

Según relató, tras sus apariciones en los medios para presentar su obra literaria, comenzaron a aparecer intrusos que "revoloteaban su casa a dejarle notas y observarla con prismáticos", una situación que llegó a tal extremo que fue necesaria la intervención de la Guardia Civil para proteger su privacidad.

Este episodio puso de manifiesto las dificultades que enfrenta una figura pública cuando decide alejarse de los focos, especialmente en la era digital donde la información circula con rapidez y el concepto de privacidad se ha desdibujado considerablemente. La paradoja de tener que exponerse mediáticamente para explicar por qué no quiere exposición mediática resultó evidente en su caso.

¿Quién es Beatriz Montañez?

Beatriz Montañez (Madrid, 1977) es una periodista, presentadora y guionista española que alcanzó la popularidad como copresentadora del programa satírico de actualidad El Intermedio, emitido en La Sexta. Durante cinco años compartió plató con El Gran Wyoming, formando una de las parejas televisivas más reconocidas de la televisión española entre 2006 y 2011.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con estudios de posgrado en Estados Unidos, Montañez comenzó su carrera profesional en CNN+. Su salto a la popularidad llegó con El Intermedio, un formato de sátira política que sigue emitiéndose en 2025, aunque con diferentes presentadores acompañando a Wyoming.

Tras abandonar la televisión, se ha convertido en un referente del minimalismo y la vida austera, publicando el libro Niadela donde relata su experiencia vital alejada del consumismo y las comodidades modernas. También recibió el reconocimiento del mundo del cine al obtener un Premio Goya como guionista por el documental 'Muchos hijos, un mono y un castillo'.

¿Cómo es la vida sin comodidades modernas?

La experiencia de Beatriz Montañez representa un caso extraordinario de renuncia voluntaria a las comodidades de la vida moderna. Vivir sin electricidad convencional (solo cuenta con paneles solares para necesidades básicas), sin agua caliente, sin calefacción centralizada y alejada de las facilidades que ofrece la vida urbana supone un desafío que muy pocas personas están dispuestas a asumir, especialmente después de haber conocido el éxito y el reconocimiento público.

Los expertos en psicología señalan que este tipo de decisiones radicales suelen responder a una profunda necesidad de reconexión con uno mismo y con valores más esenciales, alejados del materialismo y la sobreestimulación que caracteriza a las sociedades contemporáneas. La búsqueda de silencio y espacio para la reflexión personal puede convertirse en una necesidad vital para algunas personas, especialmente tras haber estado sometidas a la presión mediática.

En el caso de Montañez, su elección vital coincide con una tendencia creciente en la sociedad hacia formas de vida más sostenibles y menos dependientes del consumo, aunque llevada a un extremo que muy pocos estarían dispuestos a experimentar. Su testimonio sirve como contrapunto a los valores predominantes en una sociedad cada vez más digitalizada, acelerada y urbanizada.