El director de cine que salvó a Wyoming del fracaso y sus treinta años de éxitos

Hay que ver cómo cambian las cosas con la perspectiva que da el paso del tiempo. Contó El Gran Wyoming a Gonzo en Salvados las penurias que tuvo que pasar debido a su expulsión en El peor programa de la semana, cuando en 1994 el espacio de La 2 fue cancelado sin contemplaciones porque en él iba a aparecer como invitado el escritor Quim Monzó. Estábamos en una etapa en la que quien mandaba en RTVE era un gobierno socialista. De repente, Wyoming se vio sin ingresos.

El pasado domingo con Gonzo recordó con agrado cómo acudió a su vida, como si fuese un ángel de la guarda, el director de cine Ricardo Franco, gracias al cual protagonizó una película que le sacó de pobre, con la que pudo pagar las facturas y “pagar el colegio de los niños”.

Pero resulta que uno que tiene memoria cinéfila, para lo bueno y para lo malo (a esa habría que llamarle memoria cinéfaga, supongo) recuerda que la película de marras era Oh, cielos, y que era más mala que un dolor. Además, la taquilla fue desastrosa, y pasó con más pena que gloria por las carteleras. Pero por lo visto y según Wyoming, los que participaron en esa cosa cobraron todo lo estipulado.

La primera participación televisiva de El Gran Wyoming, tras llevar una breve sección en el programa Tablón de anuncios (espacio semanal de la Segunda Cadena que presentaba por Aurora Redondo y Sonia Grande), fue la presentación hace 41 años del concurso Silencio, se juega, que duraba cuatro horas en la noche de los lunes en la Segunda e incluía la emisión de una película en su transcurso. Hasta que en 1996 llegó el Caiga quien Caiga (un fracaso por la noche, un éxito en las sobremesas) y su suerte cambió para siempre, enlazando con El intermedio, hace veinte años ya.