El programa satírico Polònia lleva 20 años caricaturizando a todos los políticos que han pasado por la primera plana en Cataluña y en toda España durante estos dos decenios, sacando punto a la actualidad. En ocasiones la realidad ha superado a la ficción y el propio formato de la cadena catalana TV3, que suele estar por más de medio millón de espectadores, ha sido línea editorial del gobierno catalán a través del humor.

El presidente que más complaciente ha sido con la Generalitat en estos años y con los partidos independentistas, Pedro Sánchez, es un personaje ficticio habitual en Polònia. El actor Pep Plaza, que precisamente intervino en la pasada nochevieja en el programa de José Mota con este rol, es quien ha interpretado a Sánchez a lo largo de estos años. El espacio de sátira política lo dirige Toni Soler y lo produce Minoría Absoluta.

Lo que nadie podía sospechar este jueves, en la gala del 20º aniversario, era que una espectadora del público se presentara voluntaria a caracterizarse como el presidente del Gobierno. El programa la llevó al camerino y el resultado fue sorprendente... No es IA.