Máxima de Holanda es una reina muy querida por su país aunque sea de origen argentino. La esposa del rey Guillermo de los Países Bajos siempre ha destacado por su elegancia y naturalidad y así fue este domingo cuando la plataforma DAZN quiso que diera una valoración de lo que se iba a vivir en el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort. Máxima, que estaba acompañada por su marido y sus tres hijas a pie de pista, como se puede ver en el vídeo cuando pasan por detrás de ella, fue todo sinceridad y simpatía ante los micrófonos. Expresó su entusiasmo por estar en el evento deportivo en tierras neerlandesas y mostraba todo su apoyo al piloto local, Max Verstappen.

Cuando el reportero le insiste en su paisano, el argentino Franco Colapinto, la consorte del soberano neerlandés insiste en que desea lo mejor para todos los participantes. "Soy reina de Holanda así que le deseo lo mejor para los dos", recordó cuando se le hablaba de Colapinto. Sus deseos también estaban con él pero ante todo debía apoyar al corredor 'orange'.

"Que no 'haiga' accidentes”, se le oye en el vídeo como expresión argentina, con un acento que tiende hacia su pronunciación neerlandesa cotidiana. La soltura de la reina consorte quedó patente una vez más.

La preocupación en torno a la seguridad princesa heredera, Amalia, ha amainado tras tener que residir de incógnito en Madrid hace dos años para completar sus estudios. La princesa neerlandesa contó con el respaldo de la Casa Real española y tuvo una estancia feliz, como reconoció la pasada primavera cuando regaló un jardín de tulipanes a Madrid. La Mocro-Maffia tiene en el punto de mira a la familia real holandesa.