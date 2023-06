Las noches tropicales llegan a Sevilla: las temperaturas mínimas pueden llegar a los 25 grados

Con la llegada oficial del verano las temperaturas vuelven a subir en Sevilla, pudiendo llegar a los 43º C en la ciudad en días como el domingo 25 de junio. Y como ocurre en estas ocasiones, la subida de las temperaturas no solo se sentirá en las horas de mayor calor, sino también por las noches.

Dormir en Sevilla será algo más complicado estos días por las noches tropicales que se vivirán, así que es el momento de tomar medidas contra el calor, si no se ha hecho ya, para intentar sobrellevar la noche de la mejor forma posible

Temperaturas mínimas de hasta 24º C

La campiña sevillana se encontrará durante el fin de semana por alerta por altas temperaturas como señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La alerta se activará el viernes 23 de color amarillo, pero que llegará a ser alerta naranja durante el sábado 24.

Según las previsiones de la AEMET, en Sevilla capital se espera que las noches que restan a esta semana sean calurosas. En la ciudad las temperaturas esperadas para las últimas horas del jueves se sitúan por encima de los 30º C. Y toda la noche del jueves al viernes la temperatura no bajará de los 20º C en la ciudad, una temperatura que se alcanzará en torno a las 07:00 horas del viernes.

En la noche del viernes al sábado 24 de junio, la noche comenzará con altas temperaturas, se esperan unos 31º C a las 23:00 horas del viernes. Las previsiones de la AEMET indican que la temperatura mínima de la noche será de 24º C.

Por otra parte, se espera que la noche del sábado al domingo sea relativamente similar, con una temperatura mínima de 24º C. El domingo será el día en el que se esperan unas temperaturas más altas en la capital y eso repercutirá también a la noche del domingo al lunes, en la que se espera que la temperatura mínima sea de 25º C.

En el resto de la provincia las temperaturas mínimas se esperan igualmente altas, con apenas diferencias de 1º C o 2º C y superando los 20º C durante todo el fin de semana.