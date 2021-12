El Tiempo en Sevilla: Sigue despejado y con temperaturas agradables

El Tiempo en Sevilla no varía mucho. Máximas de 18 grados y mínimas que no bajarán de 6 grados centígrados. Durante las horas de sol habrá una sensación agradable debido a que no habrá nublados sobre todo en la franja de 12 a 18 horas. Cuando caiga el sol las sensaciones sí serán bastante más frías, siendo el abrigo un buen compañero de salida.

El resto de la semana, poca variación. Sol para sábado y domingo, y el viernes estará un poco cubierto en la última franja horaria del día, pero con nulas posibilidades de precipitaciones.

Temperaturas entre de 9 y 19 grados de mínima y máxima para viernes, y de 8 y 21 y 10 y 23 para sábado y domingo respectivamente.

Cielos nubosos y lluvias débiles en las sierras orientales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves cielos nubosos en el interior oriental, sin descartar precipitaciones débiles en las sierras orientales a primeras horas.

Los cielos estarán poco nubosos en el litoral, e intervalos nubosos en el resto del interior, con cota de nieve en torno a 1000-1200 metros, con brumas matinales sin descartar nieblas en el interior.

Las temperaturas mínimas experimenarán un descenso, con heladas débiles en cotas altas orientales, y las máximas irán en ascenso en el tercio occidental, en descenso en el extremo noreste y litoral almeriense, y sin cambios en el resto, y los vientos soplarán del oeste o noroeste, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas orientales.

Mañana se prevén cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en las sierras de Cazorla y Segura, y poco nubosos en el litoral mediterráneo con intervalos de nubes altas, las temperaturas irán en ascenso, con máximas sin cambios en la mitad occidental, y los vientos soplarán de componente oeste, más intensos en el litoral mediterráneo y zonas altas orientales, donde pueden haber rachas ocasionalmente muy fuertes.