Manuel Escribano: "No ha sido fácil"

"Ya está aquí el día". Con esas cinco palabras resumía el torero Manuel Escribano en el micrófono de Radio Sevilla todas las emociones que le embargaban en el callejón a pocos minutos de saltar al ruedo. Su apoderado, José Luis Moreno, decía verlo "muy tranquilo" y definía el histórico festejo de ayer así: "El día de hoy es un reconocimiento hacia su carrera y lo que significa en el mundo de los toros". El también matador de toros Pepín Liria justificaba su presencia cerca del ruedo en la última tarde de la Feria de Abril: "Es un día que teníamos que estar sí o sí porque es muy grande lo que va a hacer". El murciano se congratulaba de haber "vuelto a la normalidad" y de que "la fiesta goce de una salud grande".

David Galán, torero malagueño que también presenció la miurada, comentó que "es una tarde en la que cualquier aficionado quiere estar". Galán valoraba el arrojo de Escribano porque ya sabemos como es esto de Miura. Es un tanto desigual". Y añadía que, le transmitía "seguridad", veía que "no era fácil para él". En la misma línea se manifestaba uno de los nombres propios del ciclo que ayer terminó: Morante de la Puebla. "Es un trago grande y no está siendo fácil", opinó el cigarrero, que recordó que "una corrida de Miura siempre tiene emociones". A pesar de ello, vio al diestro de Gerena "con muchas ganas y decidido".Sale con tantas ganas y tan decidido

Sus sobresalientes, Antonio Fernández Pineda y Jeremy Banti, también pasaron por el micrófono radiofónico. Fernández Pineda se lamentaba del ganado: "Es una lástima que no estén rompiendo porque él está sensacional". Banti, por su parte, hacía ver que Escribano "no se ha dejado nada atrás y nada más se ha dejado uno, lo ha cuajado". El propio Escribano, que habló al finalizar el festejo, confirmó lo dicho por sus compañeros y apoderado: "No ha sido fácil". Y terminó con un mensaje de agradecimiento a Sevilla: "Aquí hay que morir".