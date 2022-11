Morante de la Puebla vuelve a ganar la Oreja de Oro de RNE

El torero sevillano Morante de la Puebla y el ganadero madrileño Victoriano del Río han sido galardonados con la Oreja de Oro y el Hierro de Oro 2022 de Radio Nacional de España (RNE), respectivamente. Según ha informado este lunes RTVE, el torero repite la victoria de 2021, así como el ganadero que inscribió su nombre en el palmarés por primera vez en 2020. El programa taurino de Radio 5 'Clarín' anunció este domingo los ganadores de estos trofeos, que se entregarán en una gala especial en 2023.

La Corporación pública ha detallado que Morante de la Puebla, Oreja de Oro de RNE 2022 como matador de toros triunfador de la temporada, se impuso en una "ajustadísima" final a Roca Rey por 10 votos a 8, y Tomás Rufo quedó tercero. Por su parte, la ganadería de Victoriano del Río logró 11 apoyos en la final, y superó a La Quinta con 4 y a La Palmosilla con 3. El Hierro de Oro le reconoce como la ganadería más destacada de la campaña.

La Oreja y el Hierro de Oro de RNE reconocen cada año al diestro y a la ganadería triunfadores de la temporada europea en los ruedos de España y Francia. Los vencedores son elegidos por los colaboradores, corresponsales y oyentes de Clarín, programa especializado en el mundo del toro que se emite los sábados y los domingos a las 22,35 en Radio 5 y RTVE Play Radio, dirigido y presentado por Rafa García. La Oreja de Oro se otorga desde 1968, y el Hierro de Oro, desde 2012.

Morante recibe el reconocimiento de la afición británica en el almuerzo de aniversario del CToL en el Orienta Club de Londres. Morante gets the recognition of the british aficionados at the CToL’s anniversary lunch in London today pic.twitter.com/CLWetIeJxI