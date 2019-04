Pepe Luis, premiado por el Club Taurino de Milán

El pasado fin de semana el matador de toros Pepe Luis Vázquez fue homenajeado por el Club Taurino Italiano en Milán donde asistieron aficionados venidos de Roma, Turín, Venecia, Florencia, Génova y otras ciudades italianas. El intenso acto fue presidido por Paolo Mosole, Presidente del Club y por Sandro Marangoni, quienes moderaron una inolvidable y emotiva tertulia.

El Maestro sevillano se mostró orgulloso de la invitación por parte del Club Taurino Italiano “por el mérito que tenéis de mantener una afición en un país no taurino, pero sobre todo por vuestra sensibilidad y conocimientos”. El Presidente agradeció la presencia del Maestro y le saludó presentándole como “un referente de la escuela sevillana, de la naturalidad y del toreo de arte”.

Pepe Luis recordó sus comienzos que fueron tardíos, ya que “hasta avanzada edad no me decidí a ser torero, pero luego aprendí muy pronto y hasta sorprendí a mi señor padre por lo fácil que manejaba los trastos en tan poco tiempo”. Hubo recuerdos íntimos sobre su padre, que para él lo fue todo y sigue siendo un referente dentro y fuera de los ruedos. “Mi padre me daba muy pocos consejos, me animaba a buscar mi propia personalidad y estilo pero me invitaba a observar mucho a todos los toreros y compañeros, incluso los que no son de mi gusto”.

Preguntado sobre cómo definiría la Tauromaquia dijo que “la considero como la máxima Arte entre las bellas Artes. Además es un acto de libertad absoluta. Cuando un torero puede expresarse ante un toro en la soledad de un ruedo es el ejercicio máximo de libertad que un hombre pueda experimentar”

Hablando de toreros de arte o de valor “aunque el valor siempre está de moda, el Arte es superior a todo y queda para siempre”. Además añadió que “el público también es fundamental porque no solo es artista el que crea, sino también el que valora el arte y con su presencia le da vida”.

Tras ver unas imágenes de su carrera, que el mismo definió como intermitente, y rememorar dos de sus mejores tardes, ambas en matinales en Sevilla, compartió emocionado unos versos que compuso momentos antes de aquellos paseíllos:

“En este dorado alberomás que torero de tardefui de mañana torero”

Con respecto a la situación de la Fiesta confesó cierto optimismo de cara al futuro y recordó como desde siempre la Fiesta vivió en un entorno hostil y lleno de polémicas internas. Además en la actualidad hay toreros que ilusionan tanto entre los nuevos como entre los consagrados. En lo personal su meta es poder dejar una huella en los aficionados con su tauromaquia. “Y sigo soñando con torear: no descarto volver en eventos puntuales”.

Durante la cena de gala fue leída una poesía dedicada al Maestro Pepe Luis expresamente creada para la ocasión por la joven socia Angela Di Vito que emocionó, una vez más al Maestro y a todos los presentes.Los aficionados del Club Taurino Italiano pudieron así conocer una persona exquisita que habla y piensa como torea: con extrema sensibilidad, gracia y arte.