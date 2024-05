Roca Rey sobre la supresión del premio de tauromaquia: "Acepto ser un rebelde con causa"

El matador de toros Roca Rey también ha salido a la palestra desde México, donde se encuentra cumpliendo algunos compromisos profesionales, expresando su firme rechazo a la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia por parte del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Roca Rey -uno de los recientes triunfadores de la Feria de Abril, en la que abrió la Puerta del Príncipe- ha interpelado a sus seguidores, en especial a los más jóvenes, defendiendo la tauromaquia “como parte integral de la cultura”.

“Nos dicen qué debemos considerar cultura y qué no, limitando nuestra libertad y nuestra democracia. Nos podrán quitar un premio pero no la libertad” ha señalado el matador peruano esgrimiendo el hagstag #CulturaSomosToros. “Si defender nuestra cultura y nuestras tradiciones se convierte en un acto de rebeldía, entonces, acepto ser un rebelde con causa” ha enfatizado Andrés Roca Rey señalando que “éste no es solo un desafío a una decisión política; es una llamada a defender la diversidad y la riqueza cultural que nos define como sociedad”.

"Nos podrán quitar un premio pero no la libertad" ha proclamado el torero limeño, uno de los triunfadores de la pasada Feria de Abril

“Jóvenes, es nuestro momento de cuestionar, de no aceptar que se nos impongan límites a nuestro entendimiento de cultura. La tauromaquia es Patrimonio Cultural de España mediante la Ley 18/2013 de 12 de noviembre, la tauromaquia es arte, es historia, es pasión. Es un legado que hemos defendido con orgullo y que hoy, necesita de nuestra voz y nuestra acción” añade la primera figura del momento pidiendo la unión a este movimiento que define como “contracultural”. “Demostremos que la cultura no se dicta, la cultura se vive y se siente. Hagamos de nuestra pasión un estandarte de libertad y un símbolo de resistencia. Es hora de rebelarnos contra las imposiciones y la censura y celebrar nuestra identidad con más fuerza que nunca”, finaliza Roca Rey.