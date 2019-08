Andrés Roca Rey ha cortado definitivamente su temporada europea. El diestro limeño, que se ha probado en el campo, no volverá a vestirse de luces en lo que resta de campaña en España y Francia como consecuencia de la hernia cervical que sufre en las vértebras C6 y C7. El torero peruano, el más taquillero de la actualidad, ha tenido en vilo a los empresarios de distintas plazas, que esperaban anunciarlo en el mes de septiembre.

Roca Rey, tras su última prueba en el campo, ha comprobado que no se encontraba al cien por ciento. Entre otros compromisos que tenía para el próximo mes se encontraba su actuación en la Feria de San Miguel de Sevilla. prevista para el 28 de septiembre, en el que estaba anunciado junto a El Cid y José María Manzanares, con toros de Victoriano del Río. El próximo mes también está anunciado en San Sebastián de los Reyes, día 1; Palencia, el 2; Ejea, el día 5; Arles, el 7; Albacete, los días 10 y 16; Valladolid, 11 y 13; Nimes, 14; Salamanca, 15; Murcia, 17; Pozoblanco, 21 y Logroño, día 23 de septiembre.

El último paseíllo de Roca Rey tuvo lugar en Pamplona el pasado 10 de julio, tarde en la que se resintió de manera evidente de la lesión que ya venía arrastrando desde junio por una voltereta en Las Ventas. En la plaza de la capital navarra, donde no pudo cumplir con el segundo de sus compromisos, no podía ni descabellar. Fue baja todo el mes de julio. Aunque viajó a Nueva York para ser tratado por distintos especialistas en el Hospital for Special Surgery, tuvo que prolongar la baja en agosto, mes en el que ha realizado una rehabilitación intensa con el objetivo de reaparecer en la Goyesca de Ronda el 31 de agosto.