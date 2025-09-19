Antonio Sanz abre la puerta a la retransmisión íntegra de la Feria de Abril de 2026

“No lo sé porque estas cosas hay que trabajarlas pero cuando hay voluntad -y la hay- pues se puede soñar con ello…” Son las palabras del consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, abriendo la puerta a la retransmisión íntegra, en abierto y en exclusiva de la próxima Feria de Abril de Sevilla por parte de Canal Sur.

Así lo ha reconocido, prometiendo trabajar por ello, en el transcurso de la rueda de prensa convocada en San Telmo para oficializar el acuerdo alcanzado entre la empresa Pagés y Canal Sur Televisión para retransmitir la Feria de San Miguel que ya había trascendido este jueves y había adelantado este periódico.

Sanz ha estado acompañado del empresario de la plaza de la Maestranza, Ramón Valencia, además del director de Canal Sur, Juande Mellado y el equipo taurino de las retransmisiones encabezado por el comunicador Enrique Romero que compareció junto al diestro Francisco Ruiz Miguel y las periodistas Ana María Romero y Noelia López.

“Dar tres corridas de toros en la Feria de Abril ya supuso una ruptura; sólo podíamos dar un día que nos cedían desde Canal Plus y además nos lo imponían y lo que no imaginábamos alcanzar pero soñábamos con dar al completo la Feria de San Miguel y se ha logrado”, señaló Sanz.

El consejero, visiblemente satisfecho, ha agradecido la “generosidad” de todos los actores del espectáculo. “Todos tenemos que ceder para llegar a un acuerdo” ha explicado destacando el papel jugado por los toreros. “El sí de los toreros es muy importante para la difusión y la promoción de la fiesta” ha señalado Antonio Sanz recordando que un porcentaje muy elevado de la audiencia está formado por jóvenes.

Desde ese punto el consejero aprovechó la ocasión para pedir a los toreros una toma de conciencia para el futuro. “Tenemos que tener consciencia de la importancia de esta decisión para la fortaleza de la fiesta y para su futuro; la voluntad de empresarios como Ramón Valencia está más que contrastada y la de este Gobierno y Canal Sur también pero si la de los toreros se mantiene… si ese cóctel se da y se ha dado, la voluntad es seguir ilusionado”, remachó el consejero, reafirmando la voluntad de retransmitir la próxima Feria de Abril.

Juande Mellado, director de Canal Sur, aseguró que la cadena “va a hacer el máximo despliegue técnico y humano para llevar esa cita histórica a todo el mundo; vamos a hacer una programación especial antes de esas tres corridas y vamos a estar en el hotel con los toreros y vamos a acompañarlos hasta la plaza y vamos a hacer un cambio para que el sonido refleje lo que se vive en un coso taurino” explicó Mellado.