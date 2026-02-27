Antonio Sanz subraya el aumento de festejos taurinos en 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido hoy el Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA), donde ha destacado el aumento del número de festejos taurinos celebrados en Andalucía durante el pasado año, pasando de 679 en 2024 a los 692 en 2025, lo que supone un incremento de 1,91%, destacando los incrementos en corridas de toros (5,26%), novilladas con picadores (4,88%) y festejos populares (4,38%).

"Aunque el incremento de festejos respecto al año anterior es leve, nos permite seguir manteniendo la confianza en el futuro de la tauromaquia, toda vez que mantiene un aumento sostenido de la afición, constatándose la presencia de público cada vez más joven en los tendidos”, ha destacado Sanz a la finalización del encuentro.

Además del aumento de los encierros y festejos populares (gratuitos y abiertos), también se han incrementado las corridas de toros y las novilladas sin picadores, irrumpiendo también la celebración de tentaderos públicos como modalidad incorporada al nuevo Reglamento Taurino aprobado en marzo del pasado año y que se aplicará por primera vez esta temporada.

En la reunión del CATA también se ha tratado la elaboración del borrador de un anteproyecto para un nuevo decreto de Plazas de Toros Portátiles que sustituiría al actualmente vigente desde 2001. Además se han analizado las conclusiones alcanzadas en las III Jornadas Técnicas de Presidentes, Delegados de la Autoridad y Veterinarios de Plazas de Toros de Andalucía, celebradas en Granada en marzo del año pasado, donde se comenzó a trabajar en la posibilidad de ensayar nuevos útiles de la lidia. Por último, el consejero ha presentado los trabajos realizados para la aprobación de La Estrategia Andaluza de Tauromaquia 2030, "como respuesta ordenada, moderna y responsable al compromiso de la Junta de Andalucía con la tauromaquia como manifestación cultural, económica y social profundamente arraigada en nuestra tierra", señala la consejería en una nota de prensa.

Red de Municipios Taurinos de Andalucía.

Antonio Sanz también ha recordado que la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA) incluye ya 170 localidades andaluzas recalcando que esa adhesión permite "blindar y proteger a la Fiesta de los ataques políticos e institucionales y también de las dificultades que sufre el sector”.

Sanz también ha recordado que la televisión pública andaluza retransmitió 53 festejos en 2025 con una cuota media de pantalla cercano al 14,6%, con cuotas récord como las de las tres corridas de la feria de Sevilla, que hicieron a Canal Sur líder de audiencia con un 18,6 % de cuota de pantalla, o el 19,5% de cuota obtenido en la pasada Feria de San Miguel sevillana.

"La tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural de Andalucía constituyendo una de las manifestaciones culturales más singulares, complejas y profundamente arraigadas en la identidad histórica, artística y social de nuestra tierra" ha enfatizado Sanz recordando que su dimensión "trasciende el espectáculo público para convertirse en un fenómeno cultural integral que engloba tradiciones populares, oficios artesanales, expresiones estéticas, prácticas ganaderas y vínculos intergeneracionales que han configurado durante siglos el paisaje humano y natural de nuestra tierra".

En la reunión también han participado la viceconsejera de Cultura y Deporte, María Esperanza O’Neill; el secretario general de Interior, David Gil; y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.