Antonio Sanz recibe de manos de Antonio Jesús Rosendo y en presencia del alcalde Adrián Torres el reconocimiento a la apuesta del Gobierno por la fiesta de los toros.

Día grande en el Casino de Cazalla, entidad fundada en 1898. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, recibió un reconocimiento al apoyo del Gobierno andaluz a la Fiesta de los Toros, sobre todo por la apuesta de Canal Sur con la retransmisión de festejos en directo, además de mantener una programación fija sobre actualidad taurina y difusión de los valores de la Tauromaquia. Sanz visitó la sede de la entidad, anunció que en la plaza de Cazalla comenzaría precisamente la aplicación de los nuevos preceptos del Reglamento Taurino de Andalucía, como el uso de determinados útiles de lidia, y la retransmisión de nuevos festejos de ferias importantes como la de Málaga y dejó una clarísima declaración de intenciones: "Andalucía es taurina y su Gobierno también". Sanz fue recibido en el Casino por su presidente, Antonio Jesús Rosendo, y por el alcalde de Cazalla de la Sierra, Adrián Torres. El consejero se mostró a favor de la fiesta sin complejos y con la convicción de que el gobierno andaluz debe ser "garante" de los valores del toreo con perspectiva de futuro, de ahí la inquietud por renovar el reglamento para su actualización y puesta al día en la sociedad del momento.

El consejero de Presidencia, a su llegada a la sede del Casino de Cazalla, antes de la celebración del acto. / Juan Carlos Muñoz

Rosendo explicó la conveniencia de reconocer el esfuerzo de Canal Sur por retransmitir festejos y apoyar la fiesta "en el momento que más se necesita", como reza la placa conmemorativa que recibió el consejero Sanz. El presidente del Casino fue claro en su discurso: "Este Casino procura fomentar los valores de la fiesta nacional. Hemos organizado varios encuentros con personalidades para analizar el momento de la Fiesta y hacer balance de las temporadas. Por aquí han pasado toreros, reconocidos aficionados, empresarios, abogados y periodistas. Defendemos los toros como un acto de libertad. Sin complejos, con la cabeza alta y sin necesidad de buscar más pretextos. Por eso entendemos que es fundamental que la Radio Televisión Pública de Andalucía apoye la fiesta con retransmisiones en directo, más allá por supuesto de programas especiales que tan necesarios son y más allá de estar incluidos en los contenidos informativos".

La intervención del consejero Antonio Sanz en el Casino de Cazalla de la Sierra. / Juan Carlos Muñoz

Al acto asistieron el periodista Enrique Romero, que conduce con éxito incontestable el programa Toros para Todos en Canal Sur, con el maestro Francisco Ruiz Miguel, que comenta todos los festejos que se retransmiten en directo. También acudieron el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla y presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez; los diputados nacionales Rafael Belmonte y Sol Cruz-Guzmán, el primer teniente de alcalde de Cazalla, Rubén Espínola; los periodistas Charo Padilla y Jesús Bayort, el letrado Joaquín Moeckel, miembro de varios jurados de prestigiosos premios taurinos y abogado de la empresa Sevilla Pagés; los abogados Manuel Portero y Pedro Molina; el novillero de Cazalla Rogelio Pajuelo, que actúa el 7 de septiembre en Lucena; los catedráticos Manuel Marchena y José Ignacio Castillo, el empresario Miguel Ángel Arrendonda, el músico y compositor Manuel Marvizón, el arquitecto Honorio Aguilar, el especialista en redes sociales, José Luis Martínez, entre otros.

El maestro Francisco Ruiz Miguel, flanqueado por los abogados Joaquín Moeckel y Manuel Portero. / Juan Carlos Muñoz

El presidente del Casino recordó los años en que los toros han estado prácticamente desaparecidos de la oferta informativa de los canales públicos. "No se puede orillar a los toros de las parrillas de las emisoras públicas. Muchos nos quieren arrinconados, callados y en retirada, cuando los toros son nuestra cultura, seña de identidad y muestra de libertad. Canal Sur ha dado un buen ejemplo en los últimos años al difundir de nuevo festejos en directo, desde novilladas hasta corridas de ferias de primer nivel. Por eso hoy, precisamente hoy, queremos agradecer esta apuesta decidida por la Fiesta en el momento que consideramos que más lo necesita".

Joaquín Moeckel, Sol Cruz-Guzmán, Rafael Belmonte, Ricardo Sánchez, Rubén Espínola, Adrián Torres, Enrique Romero, Francisco Ruiz Miguel y Rogelio Pajuelo. / Juan Carlos Muñoz

Rosendo pidió que continúe la apuesta de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) por la fiesta de los toros. Puso de modelo a Canal Sur en el día en que precisamente se celebraba en Cazalla una novillada de promoción de jóvenes valores del Toreo que se pudo ver en directo en toda Andalucía.

El consejero, antes de firmar en el libro de honor del Casino, flanqueado por la secretaria de la entidad, Pilar Roncero, y el presidente Antonio Jesús Rosendo. / Juan Carlos Muñoz

No faltó un análisis del pasado, de tiempos en que la Tauromaquia gozaba de una sólida reputación social. "No son ya los años sesenta y setenta del pasado siglo, cuando los toreros eran figuras de indudable prestigio social. No son los años en que Televisión Española tenía un programa vespertino para informar de Toros y ofrecía corridas en directo. El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado mucho. Pero conviene dejar la nostalgia y ser proactivos. Las cifras de audiencia del programa ‘Toros para Todos’ prueban que hay un alto interés por la Fiesta. Hay un gran público que quiere conocer mejor la Fiesta, aprender sobre la crianza y cuidado del toro bravo, seguir la actualidad taurina".

El novillero Rogelio Pajuelo conversa con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz; el presidente del Casino, Antonio Jesús Rosendo, y el abogado Manuel Portero. / Juan Carlos Muñoz

El Casino de Cazalla, de hondo arraigo en la localidad, ha sido visitado recientemente por el arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz, y el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero, que presidió el acto de recuperación de las banderas en la fachada principal de la entidad. Entre sus actividades destacan la organización de mesas redondas para analizar el momento actual y la evolución de la Fiesta de los Toros.

Miguel Ángel Arredonda, Manuel Marchena, Sol CruCruz-Guzmán, Carlos Navarro Antolín, José Ignacio Castillo y Miguel Arredonda. / M. G.

El Casino también organizó un concierto de la folclórica Laura Gallego a beneficio de la parroquia de la localidad, entre otras convocatorias. El presidente de la entidad, como expresó públicamente en el acto, confía en que el Casino siga siendo uno de los grandes valores del municipio, que los cazalleros lo sientan como suyo y que la entidad siga aportando atractivos a la vida social y cultural de la ciudad.