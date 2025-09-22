Armando Rojo gana el ciclo de tentaderos de Utrera

El ganador y los finalistas posan con las autoridades en la entrega de trofeos del certamen 'Utrera, cuna del toro bravo'.

El proyecto de la Asociación Cultural Taurina Curro Guillén ha culminado con éxito la quinta edición de su certamen de tentaderos Cuna del toro bravo, que en esta ocasión se celebró en la modalidad de novillada en clase práctica celebrada en la plaza de toros de Utrera el pasado domingo 21 de septiembre.

Más de 1.500 espectadores asistieron a lidia de cuatro reses de la ganadería de Guadaira, y una de Salvador Guardiola, a cargo de los alumnos de las escuelas taurinas participantes. En los anteriores tentaderos habían quedado finalista Armando Rojo e Isaac Galvín, resultando ganador el primero, alumno de la Escuela Taurina de Sevilla, según el veredicto del jurado nombrado al efecto.Actuaban como invitados los alumnos de la escuela taurina local Curro Guillén Manuel Troncoso, David Ramírez y Curro Sierra.

Numeroso público se congregó en los tendidos del coso utrerano. / M.G.

Asistió el delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez, además de Ignacio Aguilar, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Utrera que junto al presidente de la escuelalocal, Andrés Jiménez, fueron los encargados de entregar los respectivos trofeos al ganador y finalista.