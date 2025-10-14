El Ayuntamiento de La Algaba premió a los mejores de su ciclo de promoción

La Torre de los Guzmanes acogió la entrega de los trofeos del ciclo de promoción taurina de La Algaba.

El Ayuntamiento de La Algaba entregó el pasado viernes los trofeos taurinos del XLVI Ciclo de Fomento de la Cultura andaluza de jóvenes valores de la tauromaquia que se celebra en coincidencia con tradicional feria septembrina de la localidad.

La emblemática Torre de los Guzmanes congregó a aficionados, familiares y autoridades que acompañaron a los triunfadores en la recepción de los respectivos trofeos. El padrino de esta edición, Borja Jiménez, acudió a la cita mostrando el apoyo a estos jóvenes aspirantes.

El jurado había declarado triunfador al aspirante mexicano Jairo López, que recogió el correspondiente trofeo después de marcar la diferencia cortando las dos orejas y rabo a una res de Marqués de Albaserrada de nombre Fascinante, el sábado 13 de septiembre.

Cristóbal de Lara recibió el galardón que le acreditaba como autor de la mejor estocada por la recetada a un novillo de Agustín Lunar el 21 de septiembre. En el apartado de subalternos fue distinguido Víctor Nieto, que colocó el mejor par de banderillas del serial.

La ganadería de José Luis Osborne, por su parte, fue declarada como triunfadora del ciclo. La misma divisa recogió otra distinción por lidiar el mejor eral del ciclo, llamado Distinguido y marcado con el número 34 lidiado el 14 de septiembre en segundo lugar y premiado con la vuelta al ruedo.

La singularidad del coso de La Algaba reside en su mitad hecha a base de ruedas de carros. / Rodríguez de la Vega

El jurado está formado por profesionales como Joaquina Ariza, pionera del toreo femenino, además de Manuel Carbonell yJuana González.

El alcalde dio la enhorabuena a los galardonados, mostrando su deseo de éxito para la nueva temporada y la carrera proyectada. De igual modo, destacó el excelente ambiente que se vivió en la localidad durante los días de fiesta, tanto en la Plaza de Toros como en el recinto ferial y alabó el esfuerzo de todas las partes implicadas para el “magnífico desarrollo de los días vividos”.

Es importante subrayar que el singular coso algabeño –construido mitad de obra y la otra mitad imitando los antiguos recintos improvisados con carros- es el eje fundamental de estas fiestas septembrinas , consideradas de interés turístico nacional. En total, se celebrarom tres festejos promocionales en los que se ha lidiado reses de Osborne, Albaserrada y Agustín Lunar.

Han participado doce aspirantes de distintas localidades llegando a colgarse el cartel de no hay billetes en el festejo dominical. Esos festejos constituyen un inmejorable escaparate de la cantera y están epilogados de la festiva y concurrida suelta de vaquillas que congrega a todos los jóvenes de la localidad. Pero además de esas capeas que se desarrollan en la plaza después de cada jornada taurina también se sueltan reses por las calles de la barriada Santa Marta.