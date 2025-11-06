Borja Jiménez, que ya se encuentra en México, define su cuadrilla para 2026

El indulto de un toro de La Quinta en Bilbao fue uno de los triunfos más resonantes de Borja Jiménez en 2025.

El matador de toros Borja Jiménez afrontará la temporada 2026 con una cuadrilla similar a la de la campaña de este año, introduciendo únicamente una variación en sus filas: Juan Carlos Rey se incorpora al equipo en sustitución del banderillero José Luis Barrero.

El resto de la cuadrilla permanecerá sin cambios. Continuarán a su lado el banderillero Vicente Varela, el tercero Luis Blázquez y los picadores Tito Sandoval y Vicente González. Repiten también Sebastián Guerra como mozo de espadas y Titi como ayuda, mientras que la dirección artística y profesional seguirá a cargo de su apoderado Julián Guerra.

El torero de Espartinas llega a la nueva campaña tras firmar una temporada 2025 de fortaleza en la estadística en la que ha sumado 58 corridas de toros y ha paseado un total de 102 orejas y 7 rabos. Esa encomiable regularidad le ha colocado en la segunda posición del escalafón.

Los triunfos en Sevilla, Madrid y Bilbao fueron los grandes pilares de esta temporada que ha consolidado el papel del diestro de Espartinas en el circuito de las grandes ferias. En la Feria de Abril, cortó dos orejas a un toro de Jandilla; en las Corridas Generales de Bilbao logró el indulto de un ejemplar de La Quinta, el primero de la historia del Bocho, y en Las Ventas, firmó su tercera Puerta Grande con una faena trascendental al toro Milhijas, de Victorino Martín renovando su idilio con la divisa que le sacó del ostracismo en el otoño de 2023.

Borja, por otro lado, ya se encuentra en tierras mexicanas para reaudar su campaña americana. El 7 de noviembre está anunciado en San Luis Potosí con oros de Peñalba y en compañía de Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Arturo Gilio Jr. La cita del 8 de noviembre es en Tlaxcala. Se anuncian reses de José María Arturo Huerta para Calita, Borja Jiménez e Isaac Fonseca. El día 16 de noviembre hará el paseíllo en Pachuca (Hidalgo) acompañado de Fauro Aloi, Javier Funtanet y Calita para despachar un encierro de Montecristo.